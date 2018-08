Según Facebook, pese a que cada vez más gente tiene acceso a internet, sigue siendo un servicio caro

En el marco de su visita al país para participar de una reunión de trabajo del Business 20 (grupo de empresarios del G20), el director de Política de Conectividad Global de Facebook Robert Pepper remarcó que cada vez más gente tiene acceso a internet, aunque señaló que sigue siendo un servicio "caro".



Invitado a participar de un panel sobre Economía Digital, Pepper sostuvo que la transformación digital es "esencial para el futuro", pero advirtió que necesita de herramientas tales como "inclusión social, seguridad, y competencias apropiadas, entre otras".



Según un relevamiento que la compañía Facebook realizó junto al medio The Economist, la conectividad a internet creció 8,3% en el último año (comparado con 2017). El progreso fue más rápido en los países de bajos ingresos, donde la proporción de hogares con acceso a internet creció de 8% a 13,2%.





Robert Pepper, director de Política de Conectividad Global de Facebook.



Asimismo, el informe releva que la brecha de internet móvil entre ricos y pobres se está reduciendo. "La disponibilidad de servicios de internet móvil es un componente especialmente vital de inclusión en países de bajos ingresos, donde el acceso de línea fija es caro o inaccesible", advierte.



En este marco, el índice reveló que la cobertura de los servicios de red 4G creció significativamente, así como el costo de la conectividad móvil también está cayendo. En países de bajos ingresos, el costo promedio de 500 MB la conexión de banda ancha móvil cayó del 12.1% de los ingresos mensuales en 2017 a 10% en 2018, una reducción de costo de 17,3%.



En Argentina, cerca de 30% de la población aún no accede a Internet y el 40% de aquellos que lo tienen no sabe cómo usarla, aseguró el ministro de Modernización Andrés Ibarra en el marco de la reunión del B20.



"Hay muchos impuestos que versan sobre lo digital. Pero internet no es un lujo, ni es un pecado", argumentó Pepper al cuestionar el costo del servicio y pedir una "regulación apropiada que promueva la inversión" por parte del Estado.



Respecto a la brecha de género, el informe elaborado por Facebook reveló que en promedio en los países indexados, los hombres tienen un 33.5% más de probabilidades de tener acceso a internet que las mujeres, y esta brecha es sustancialmente más pronunciado en países de bajos ingresos. "Más hombres tienen acceso a la Internet que las mujeres en 69 de los 86 países incluidos en el índice", señaló el informe.



La cifra es mucho más pronunciada en los países de bajos ingresos, que tienen una brecha de acceso de género promedio de 80,2% en favor de los hombres, en comparación con solo el 3,7% entre los países de altos ingresos.



Otra de las conclusiones del informe señala que las preocupaciones de privacidad y seguridad están limitando el uso de Internet, especialmente en Europa.



"Menos de la mitad de los encuestados en todo el mundo se sienten al menos ´algo´ seguros de que su actividad en línea es privada. Los usuarios europeos de internet son los que menos confían en la privacidad de internet, un 60,8% manifestó que no tiene confianza, y el 85,2% de los encuestados dicen que las preocupaciones de privacidad han limitado su uso de internet", señala el relevamiento.



Facebook reconoce que, si bien el índice 2018 muestra "líneas de tendencia positivas", la tarea que les espera "a los gobiernos, las empresas y los ciudadanos" es trabajar juntos "para cerrar las numerosas brechas, ya sea de ingresos, región, género o cualquier otro rasgo demográfico, para garantizar que Internet sea como lo concibieron sus primeros fundadores, una esfera verdaderamente abierta".