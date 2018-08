¿Cómo fue la evolución del salario docente frente a la inflación?

Los docentes bonaerenses y el gobierno de María Eugenia Vidal continúan una fuerte disputa en torno a la paritaria que ya lleva 7 meses sin resolución, con ofertas y contraofertas que aún no llegan a buen puerto. Las autoridades ofrecieron a los maestros un aumento del 15% a julio de este año más 1,7% en concepto de material didáctico, y el compromiso de una nueva convocatoria en agosto. Sin embargo, los gremios, que reclaman una suba del 30%, rechazaron la oferta oficial por insuficiente.



Ante esta situación, los docentes cumplieron ayer un paro de 48 horas convocado por CTERA, con impacto diferenciado en cada una de las provincias, mientras que realizaron una marcha en la Ciudad para reclamar por la reinstauración de la paritaria nacional de maestros.



En ese marco, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aseveró que "nunca los salarios han perdido contra la inflación" desde que Cambiemos gobierna en Provincia.



"Podemos decirle a la gobernadora, que ella puede expresar con tranquilidad que nunca los salarios han perdido contra la inflación desde que nosotros somos gobierno", aseveró el funcionario en declaraciones a radio La Red.



No obstante, la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó en junio una suba de 3,7% y un acumulado para el primer semestre de 16%, un punto por debajo del 15% que les ofreció el gobierno de Vidal a los docentes bonaerenses.



De esta manera, vuelven a perder poder adquisitivo del salario tal como sucedió en el primer año de gestión de Cambiemos, cuando la inflación que mide el organismo oficial arrojó una suba del 40,9%, contra el 34,6% que cerraron los gremios en la paritaria.



En tanto, en 2017, el aumento pautado entre las partes fue de 24,8% en línea con la inflación en el mismo período, lo cual no arrojó ni pérdida y ni ganancia del poder adquisitivo del salario docente.



Cabe recordar que las declaraciones de Villegas se dieron en medio del conflicto por una multa de unos $ 659 millones que el ejecutivo provincial le cobraría al sindicato docente SUTEBA, por haber realizado un paro de 48 horas pese a la conciliación obligatoria que estaba vigente.