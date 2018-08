Oyarbide, citado: "¿Millones de dólares?¿Bolsos? ¿De qué están hablando?"

El exjuez Norberto Oyarbide definió como "una calumnia" que Claudio Bonadio lo cite a prestar declaración indagatoria en una causa por el presuntos pago de coimas de empresarios contratistas de obra pública a funcionarios púbicos.



"¿Qué cosa?" No tengo la más pálida idea, es una sorpresa absoluta. ¿Millones de dólares? ¿Bolsos? De qué están hablando? Jamás. Por el amor de Dios, es una cosa magnífica de imaginación", afirmó Oyarbide al ser consultado sobre la imputación en su contra.



En declaraciones periodísticas, el exjuez federal confirmó que aún no fue notificado oficialmente de que debe prestar declaración indagatoria. "Siendo un ex colega, espero que Bonadio me atienda personalmente" para comunicarle la citación, explicó Oyarbide.



Además, señaló que "habría que saber qué locura es esta" y explicó: "Me siento muy en paz. Es absolutamente una calumnia muy desagradable. No sé si la información con la que ustedes cuentan será la que figure en la cédula de citación".



Tras confirmar que se presentará a declarar, advirtió que "atribuir, se pueden atribuir muchas cosas, pero después debe haber evidencias".



El exjuez federal fue citado a prestar declaración indagatoria, al igual que la ex presidenta Cristina de Kirchner; el exsecretario de la Presidencia Oscar Parrilli; el ex ministro Julio de Vido y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, entre otros, en la causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita. En esa investigación ya fueron detenidas 12 personasentre los que figura Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal.



Pero también fueron apresados importantes empresarios, entre los que figura Héctor Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA la constructora que Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, adquirió a la familia presidencial, y que ya fue vendida al grupo Pampa Energía.