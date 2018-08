Fin del sueño para Las Leonas: pese al buen partido, cayeron en los penales ante Australia

La selección femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, quedó eliminada del Mundial de Londres al perder por penales contra Australia por 3 a 2, en el partido de los cuartos de final que se disputó en el "Lee Valley Hockey & Tennis Centre".



El tiempo reglamentario terminó igualado 0 a 0 y en la definición por penales australianos, las oceánicas estuvieron más efectivas que las argentinas.



La arquera Belén Succi logró tapar los remates de Brooke Peris, Maddy Fitzpatrick y Kristina Bates, pero no pudo con el primer tiro de Bates, y los de Ambrosia Malone, y el restante de Peris, además del penal marcado por Jodie Kenny, por la falta de Succi sobre Kenny Jedie.



Las argentinas que lograron marcar fueron Luciana Von der Heyde, Agustina Albertario y Julia Gómez Fantasia, pero fallaron Delfina Merino, en dos ocasiones, Albertario y Magdalena Fernández Ladra.



Argentina accedió a esta instancia tras dejar en el camino a Nueva Zelanda por 2 a 0 y con buenas expectativas de seguir en carrera, tras una primera fase con algunas dudas.



El partido ante las australianas fue muy cerrado y si bien Las Leonas tuvieron las mejores opciones, no estuvieron precisas para poder alcanzar el gol.



Las argentinas tuvieron dos córners cortos, ambos en el último cuarto, pero no pudieron concretar, aunque al menos lograron estar acertadas en defensa, ya que las oceánicas solo contaron con un córner corto, que no lograron marcar.



El 0 a 0 final derivó en la definición con el denominado "penal australiano", en donde si bien Belén Succi tuvo una gran actuación, sus compañeros fallaron en momentos claves.



Incluso Delfina Merino debió ejecutar dos veces su segundo remate, ya que las árbitros no se pusieron de acuerdo con la sanción o no de un penal por parte de la arquera rival.



Finalmente el resultado favoreció a las australianas que lograron definir con una gran ejecución de Brooke Peris.



"Dejamos todo. Hicimos un gran partido. Pero no entró. Nos vamos con la frente en alto, sabiendo que dimos todos. Merecíamos el pase a semis, pero así es el deporte y ahora debemos irnos de este Mundial", explicó entre lágrimas Martina Cavallero en declaraciones a ESPN.



La jugadora argentina indicó que a veces el "factor suerte" hay que tenerlo y "no pudimos tenerla, y se ve que no tenía que darse".



"Nos vamos con bronca porque hicimos un gran partido. El equipo dio batalla hasta el final y en los penales australianos es un 50 y 50 y no se dio", expresó la experimentada Noel Barrionuevo.



La defensora señaló que "esto es el deporte" y ahora se mostró esperanzada en las jóvenes jugadoras "que son las que siguen".