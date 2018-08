Mario Ledesma fue presentado como el nuevo entrenador de Los Pumas

La Unión Argentina de Rugby (UAR) presentó como nuevo entrenador del seleccionado mayor a Mario Ledesma, un emblema de Los Pumas que tendrá como objetivo recuperar la mística ganadora del equipo, tras años de malos resultados.



Ledesma reemplazó a Daniel Hourcade, quien renunció al cargo de entrenador del combinado albiceleste en junio, y debutará en el cargo el 18 de agosto cuando Argentina enfrente a Sudáfrica en el inicio de la temporada 2018 del Rugby Championship.



"Tuve la suerte de representar a mi país muchas veces como jugador y ahora me llena de orgullo ser el capitán del barco", expresó el exhooker, quien firmó un contrato por cuatro años con la UAR, en una conferencia de prensa.



"No me intimida (el cargo), hay que ser responsable, sacrificarse y trabajar. Estamos ante un desafío enorme", agregó.



Tras el cuarto puesto alcanzado en el Mundial Inglaterra 2015, Los Pumas entraron en una etapa de transición generacional y acumularon una serie de malos resultados.



El nuevo entrenador fue un símbolo del equipo argentino, con el que disputó cuatro Mundiales y obtuvo el histórico tercer puesto del torneo realizado en Francia en el 2007.



A su vez, Ledesma asumió en octubre la conducción de Los Jaguares, la franquicia argentina que participa del Súper Rugby, con quienes logró este año avanzar por primera vez a la etapa de playoffs de la competencia.