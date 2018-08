Macri recibió a los padres de las policías asesinadas y pidió que "no haya impunidad"

El presidente Mauricio Macri recibió a los familiares de Lourdes Espíndola y Tamara Ramírez, las dos policías asesinadas el fin de semana, y les aseguró que junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal "vamos a estar encima del caso para que estos crímenes no queden impunes y se haga justicia".



Del encuentro, que se realizó en la residencia presidencial de Olivos, participaron los padres de Lourdes, Juana Poleri y Juan Carlos Espíndola; y los de Tamara, Sandra González y Serafín Ramírez.



Macri recibió a los familiares de las víctimas acompañado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de la Superintendencia General de la Policía Bonaerense, comisario general Fabián Perroni.



"Es importante que ustedes se expresen, que reclamen a la Justicia que estos delincuentes no tienen que salir", les manifestó Macri a los padres de las jóvenes victimas. Además, les dijo que junto a Vidal "vamos a estar encima del caso para que estos crímenes no queden impunes y se haga justicia", según se informó oficialmente.



La madre de Tamara, a su vez, le expresó al Jefe de Estado: "Queremos justicia por nuestros hijos, por nuestras familias y para que otras familias no tengan que pasar por estas situaciones".



El presidente les expresó, además, que "nada de los que se pueda decir va a calmar el dolor de este momento, y los entiendo. Todo lo que digan tienen razón porque el valor de la vida es lo más importante".



"Como sus hijos, hay muchos jóvenes policías que salen a la calle y se enfrentan a esas mafias, delincuentes o narcotraficantes y la mayoría de las veces los sorprenden fuera de sus horarios de trabajo", afirmó el presidente.



Espíndola, de 25 años, fue asesinada el pasado sábado de un disparo en el esternón cuando esperaba el colectivo en Ituzaingó para volver a su casa: la mataron para robarle el arma reglamentaria. En tanto, Ramírez, de 26 años, también fue atacada el mismo día, pero durante un asalto a su casa en la localidad bonaerense de Glew.



Antes del encuentro, Macri ya había expresado telefónicamente sus condolencias a las familias de Lourdes y Tamara y se puso a disposición de ellas, así como también les remarcó que el Gobierno hará lo que tenga a su alcance para que haya justicia en los dos casos.



Horas más tarde, los familiares de las oficiales Lourdes Espíndola y Tamara Ramírez fueron recibidas por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo,



Durante ese encuentro, del que también participó el jefe de la Policía, comisario general Fabián Perroni, el funcionario del gabinete de María Eugenia Vidal estuvo reunido con la pareja de Lourdes, Fernando Altamirano; y los padres de las dos policías fallecidas.