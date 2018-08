Villa Urquiza ya se ubica entre los barrios más caros de la Ciudad

El barrio porteño de Villa Urquiza registró un incremento de precios para la venta del 23% en lo que va de 2018 y se posiciona como uno de los más caros de la Ciudad. El valor promedio para un departamento de dos ambientes alcanza los u$s 133.000.



Si bien en su mayoría los barrios de Capital Federal mostraron incrementos por más del 10%, ninguno alcanzó la suba que mostró Villa Urquiza en los meses que corren de este año. Para la venta de un departamento de dos ambientes de 50 m2 , el precio supera los u$s 130.000.



Asimismo, un tres ambientes de 70 m2 se ubica en torno a los u$s 186.000. La suba del 23% elevó el metro cuadrado en dicho barrio por encima de los u$s 3.000 y lo acercó a los precios de las zonas más caras de la Ciudad.



Según un relevamiento en conjunto entre el sitio Zonaprop y Navent, el valor del metro cuadrado en Barrio Norte se ubica en u$s 3.000, en Belgrano ronda los u$s 3.500 mientras que en Palermo supera dicha cifra. Asimismo, Las Cañitas alcanza los u$s 3.600 mientras que en Puerto Madero ya ronda los u$s 5.700.



Federico Barni, Director Ejecutivo de Navent Argentina, sostuvo que "el aumento de precios de los departamentos de Villa Urquiza responde a las diversas oportunidades de desarrollo comercial que presenta el barrio". Además, lo vinculó con "la amplia oferta dirigida a un público juvenil y el acceso a múltiples medios de transporte que favorece el crecimiento de la zona".



En cuanto al valor de los alquileres, Villa Urquiza registró un aumento del 40% en el año superando los $12.000, aún por debajo de Belgrano y Recoleta donde alcanza los $12.800 y $12.900. Las Cañitas y Palermo alcanzaron los $14.000 y $14.200.



