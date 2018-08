¿Qué pasará si el aborto legal vuelve con cambios a Diputados?

Son momentos de definiciones en la carrera por el aborto legal en el Senado. La cantidad de senadores indefinidos que se inclinó por el "no" en el tramo final del debate obligó a los legisladores "verdes" a aunar posiciones en torno a una propuesta con modificaciones para evitar así una derrota y lograr la media sanción en la Cámara alta. Si bien esta alternativa este miércoles no consiguió dictamen, igualmente el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) será tratado el próximo 8 de agosto.



El "No" llegará al recinto con una leve ventaja. Cuenta con 36 votos -aunque entre ellos se cuenta a la puntana María Eugenia Catalfamo que podría ausentarse debido a un embarazo avanzado-, mientras que el "Sí" suma 32 voluntades. Aún quedan 3 senadores que no definieron su postura: el tucumano José Alperovich, el salteño, Luis Romero y el santafesino Omar Perotti. Sin embargo, todavía no está todo dicho, como pasó en Diputados, en la Cámara alta nadie descarta cambios de último momento.



¿Entonces, qué pasará si la norma logra sortear el Senado y llegar a Diputados? En líneas generales, su aprobación. Este es el camino que más temen los detractores de la iniciativa. Los defensores de las "dos vidas" quieren ver caer el proyecto en el Senado porque saben que si vuelve a la Cámara baja, tiene altas chances de convertirse en ley por dos vías.



Si el proyecto de aborto legal es aprobado con modificaciones, volverá a Diputados en segunda revisión. En este caso, con mayoría simple, la Cámara baja puede dar el visto bueno a los cambios propuestos por los senadores.



También podrá volver a insistir con el texto inicial, o sea con la misma redacción tal cual salió de Diputados el 14 de junio pasado, para esto necesitará una mayoría igual o superior a la del Senado.

Ahora, dados los ajustados números en la Cámara alta es casi imposible que la norma reciba media sanción con modificaciones con los dos tercios de los senadores. Por lo tanto, a los diputados sólo les alcanzará con la mayoría simple para revalidar la redacción original.



Diputadas que participaron este martes de la reunión con senadores para pactar el dictamen con modificaciones ratificaron que la norma será ley si vuelve a Diputados. Cabe recordar que el aborto legal se aprobó por 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. Hasta el momento, sólo la chaqueña Aída Ayala anunció que no volvería a votar a favor, tras haber recibido amenazas.