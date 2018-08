Encapuchados causaron destrozos en el estreno del film sobre Santiago Maldonado

Un grupo de encapuchados causó destrozos en el teatro ND Ateneo, donde políticos, actores y dirigentes sociales participaban del estreno de "El Camino de Santiago", el documental dirigido por Florencia Kirchner y Tristán Bauer sobre la vida de Santiago Maldonado.



El evento, que se realizaba al cumplirse un año de la desaparición del joven, se vio abruptamente interrumpido cuando desconocidos irrumpieron rompiendo vidrios y arrojando piedras y otros objetos contundentes. Además, realizaron pintadas y dejaron volantes con consignas anarquistas.



Instantes luego de los incidentes, Sergio Maldonado, hermano de la víctima, arribó al lugar y dialogó con la prensa. "Nos enteramos de lo que ocurrió cuando veníamos. Es repudiable, no puedo entender como un día como hoy tenemos que soportar cosas como esta", reflexionó.







En diálogo con el canal C5N, el analista informático y perito de la causa, Ariel Garbarz, quien se encontraba en el teatro, afirmó: "Muchos vimos como paso un camión de Gendarmería. Uno o dos minutos después se bajaron estos provocadores y empezaron a romper los vidrios. No tengo ninguna duda que esto es una provocación del Gobierno".



Del evento participaban figuras políticas como el extitular del AFSCA, Martín Sabatella, el diputado nacional Leopoldo Moreau, y el exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, entre otros, y referentes de organizaciones sociales y de DDHH, como el dirigente Juan Grabois, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y hombre cercano al papa Francisco.



"Esto reinstala un clima de violencia política e institucional. Sabíamos que más temprano que tarde esto iba a volver a suceder en la República. Se transmite desde el Gobierno y desde algunos medios muchos medios. No se puede gobernar con odio, ni competir políticamente", destacó Moreau.



Y agregó: "Esto fue muy planificado. Buscaron el momento adecuado. Es muy raro que un lugar tan céntrico no haya un policía; es más, es raro que en este momento no haya un policía.