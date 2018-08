Para empresas, la inflación para los próximos 12 meses será de 31,7%

El Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) elaboró un informe sobre Expectativas de Inflación Empresarias, en el que por un lado, muestra que "el promedio de las expectativas para los próximos 12 meses subió a 31,7% (2,1 puntos más que en junio), captando las subas de precios que se vienen concretando tanto en insumos y bienes intermedios como en el resto de los servicios, y costos de producción -incluye costos financieros-".



Por otro, el informe del CERX señala que "las empresas no están pudiendo trasladar los aumentos que reciben a los precios finales porque el mercado de consumo no los habilita. Eso retrajo las expectativas de inflación, porque de alguna manera el empresario confía en que la rueda de aumentos en la coyuntura actual, no puede continuar".



Desde enero pasado, cuando comenzó esta medición, las expectativas de inflación promedio subieron 10,4 puntos (de 21,3% a 31,7%) al compás del aumento en el dólar.



La mediana se mantuvo sin cambios en 30% (se mantuvo en 20% entre enero y abril, subió a 25% en mayo y a 30% desde junio).



En tanto, "las expectativas de las industrias crecieron por encima del comercio en parte porque el industrial recibió de lleno el impacto del aumento en los precios mayoristas (44,1% en un año). Como las industrias no estarían trasladando toda la suba a sus clientes, el comercio siente menos el impacto".



Entre las respuestas, "más empresarios esperan que la inflación se desacelere en el próximo año. Así, si en junio sólo el 7,8% se esperaba una inflación a doce meses de hasta 20%, en julio ese porcentaje subió a 12,2%. A su vez, si en junio el 60,4% de los consultados esperaba una inflación mayor o igual al 30%, en julio el 69,5% espera una inflación mayor al 25%".



"En las subas promedio, incidió que se comenzaron a sumar empresarios que esperan niveles de inflación mayores a 45%, aunque todavía es un grupo pequeño (10%)", concluye el informe.



Los datos elaborados por el CERX surgen del promedio de las respuestas brindadas por 540 empresarios pequeños y medianos del país consultados entre el 20 y 31 de julio.