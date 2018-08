Coimas en el kirchnerismo: indagan a Baratta y al resto de los detenidos

En medio de un fuerte operativo de seguridad, los detenidos por presuntas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo fueron llevados a Comodoro Py, donde ya comenzaron a ser indagados.



En este marco, el chofer Oscar Centeno aceptó ser "imputado colaborador", al prestar declaración ante el fiscal federal Carlos Stornelli.



La causa judicial que derivó en una docena de detenciones, allanamientos e indagatorias tuvo inicio en el material que periodistas de La Nación le entregaron a la Justicia, que consistió en ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, en el que detallaba el traslado de dinero en bolsos para coimas por la obra pública durante el kirchnerismo.



De acuerdo a la investigación, el chofer del ex funcionario de la cartera de Planificación Federal registró durante casi diez años los recorridos a bordo de su auto, en los que habría trasladado unos 53 millones de dólares, aunque se estimó que el total de la maniobra ilícita alcanzaría los 160.



Ese dinero sería parte de coimas provenientes de empresarios del sector energético, que era entregada al gobierno kirchnerista para obtener privilegios en el reparto de la obra pública.



Los apuntes aparecen en cuadernos escolares, en los que se registraron kilómetros recorridos y viajes, al tiempo que se mencionó a ex funcionarios, contratistas de empresas, dominios de autos y montos de dinero.



En los manuscritos de Centeno se registraron viajes del ex ministro de Planificación Julio De Vido; del secretario de Coordinación y Gestión de esa cartera, Roberto Baratta; del fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz; del secretario de Baratta, Nelson Lazarte; del ingeniero y ex director de Energías Renovables, Ezequiel García; y un ex asesor del ministerio, Hernán Camilo Gómez.



En tanto, la agenda de indagatorias para los implicados en la causa que no fueron detenidos quedó de la siguiente manera:



• 6 de agosto: Rodolfo Paulette, Alejandro Pedro Ivanissevich, Raimundo Peduto, Manuel Santos Uribelarrea.



• 7 de agosto: Jorge Omar Mayoral, Javier Fernández, Rudy Fernando Ulloa Igor, y Germán Ariel Nivello.



• 8 de agosto: Carlos Alberto Rodríguez, Norberto Mario Oyarbide, Raúl Vertua, y

Oscar Isidro José Parrilli.



• 9 de agosto: Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, José María Olazagasti, y Juan Manuel Abal Medina.



• 10 de agosto: Julio Miguel De Vido.



• 13 de agosto: Cristina de Kirchner.