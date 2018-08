Angelici cruzó a River y le recordó viejas maniobras que implementó para liberar un cupo para extranjeros

El presidente de Boca, Daniel Angelici, se cansó de las quejas de River por el séptimo cupo de extranjeros que le otorgaron para incorporar al uruguayo Lucas Olaza. Es por ello que recordó viejas maniobras que implementó el club de Núñez para hacer lo mismo en el pasado.



"No voy a hacer lo que hacen otros clubes que a lo mejor prestaron un jugador para sacarse el cupo, vendo el 10% y al año me vuelve, o también lo podría haber nacionalizado a (Frank) Fabra, hace más de dos años que está", disparó Angelici.



El titular de Boca se refiere a lo que ocurrió Carlos Sánchez en 2013. River necesitaba liberar un cupo de extranjero para incorporar al colombiano Carlos Carbonero y por ello le vendió el 10% del volante uruguayo al Puebla de México, en vez de cederlo a préstamo. Un año después, el futbolista retornó al club de Núñez.



La otra maniobra de River para liberar un cupo fue la de la nacionalización de Rodrigo Mora. El 2 de febrero de 2016, el delantero uruguayo el goleador completó el trámite y de esta manera abrió el juego para que el club de Núñez pueda incorporar a otro extranjero.



"Yo prefiero ir por mis convicciones, por lo que creo que es correcto. Podré tener o no razón, me lo dirán Agremiados y la AFA", cerró Angelici.