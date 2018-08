San Lorenzo acelera negociaciones para contratar al heredero de la "10" de Romagnoli

Luego del flojo arranque de San Lorenzo este semestre, los dirigentes aceleraron en la búsqueda de un futbolista que genere juego. El apuntado por la dirigencia es Matías Suárez, atacante de Belgrano de Córdoba, quien ya declaró que lo seduce la posibilidad de jugar en el club de Boedo.



La cláusula de recisión de "10" de Belgrano es de u$s 3 millones. Para iniciar las conversaciones, San Lorenzo ofertó formalmente u$s 1,2 millones, los cuales, a la espera de una respuesta de la institución cordobesa, son insuficientes.



"Desde San Lorenzo me acercaron una oferta por Matías. Se la voy a presentar a los directivos de Belgrano. No está cerrado ni nada por el estilo. Es una negociación que está en el primer paso", le confirmó Cristian Colazo, representante de Suárez, al portal Mundo D.



Por otro lado, hay rumores que indican que Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo, le habría ofrecido a la mujer de Matías Suárez, la cantante Magalí Olave, hacer una performance en la vuelta de Showmatch para acercar al jugador al club de Boedo. Sin embargo, el presentante de Suárez aclaró que la carrera de la pareja va por carriles separados y que no deben mezclarse las cosas.