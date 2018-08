La bolsa porteña opera con ínfima baja

El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) arranca la jornada con ínfima baja al ubicarse en los 29.370,65 puntos.



Ayer, el panel líder inició agosto con cautela: subió un tibio 0,3% este miércoles y cerró en las 29.387,80 unidades, mientras los inversores seguían atentos a la decisión de la FED sobre las tasas de interés y a la volatilidad del tipo de cambio.



Las subas fueron lideradas por las acciones de Ternium (5,7%), Aluar (2,3%) y Central Puerto (2,2%); mientras que las mayores caídas fueron registradas por los títulos de Pampa Energía (-2,3%), YPF (-1,8%) y Transportadora de Gas del Norte (-1,6%).



El economista Gustavo Ber puntualizó "luego de la recuperación reciente, favorecida por la calma cambiaria y el mayor apetito hacia emergentes durante julio, los activos locales siguen en modo de 'wait and see' dado que los inversores están atentos a los avances respecto a la implementación de las políticas económicas para poder cumplir con metas del FMI, y además lograr reducir el riesgo país".



Durante la rueda, los inversores estuvieron atentos al mercado cambiario, donde la pax que predominó durante el último mes se interrumpió intempestivamente después de que el Gobierno anunciara un recorte de hasta el 50% en el monto de subastas diarias, realizadas por el Banco Central. En este contexto, la moneda norteamericana trepó 18 centavos a $ 28,23.



Otro dato que acaparó la atención fue el anuncio de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, que mantuvo sus tasas de interés de entre 1,75% y 2% pero destacó la solidez de la mayor economía mundial y señaló la posibilidad de un nuevo aumento del costo del crédito.



Wall Street no quedó conforme con el comunicado y apenas se divulgó el índice Dow Jowes bajó y cerró en baja de 0,3%.



• Bonos



En el segmento de renta fija, los principales bonos terminaron con tendencia positiva, mientras el bono a 10 años vuelve a testear el 'psicológico nivel' del 3% anual. El Bonar 2024 subió un 0,5%, el Bonar 2020 avanzó un 0,6% y el Discount bajo ley argentina ascendió un 0,2%.



Por su parte, el riesgo país, medido por la banca JP Morgan, cayó 10,8% en julio hasta los 544 puntos básicos (desde los 610 registrados a fines del mes pasado).