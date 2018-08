PJ: Gioja celebró el regreso a Matheu con nuevo llamado a la "unidad"

La decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de revocar la intervención del Partido Justicialista colocó a José Luis Gioja nuevamente como titular del PJ. Como era de esperarse, la noticia fue recibida con algarabía por el sanjuanino, quien aprovechó el momento de euforia para insistir con un llamado a la "unidad".



En la previa a que se conociera el fallo, el sector que responde a Gioja había convocado a una reunión en la sede del PJ porteño para analizar la táctica electoral del peronismo de cara a 2019. Sin embargo, el encuentro se levantó de inmediato ni bien se supo la decisión de la CNE de ponerle fin a la intervención de Barrionuevo.



Exultante y con una sensación de reparación, el sanjuanino no quiso esperar a la conclusión de los trámites en la Justicia y se presentó en la puerta del histórico edificio de Matheu 130, donde no pudo ingresar.



Por lo pronto, el diputado nacional del FpV-PJ deberá aguardar a que se completen los trámites correspondientes para recuperar las llaves de la sede y así reasumir las riendas del partido. "Hoy no podemos entrar, pero no importa. No vamos a derribar ninguna puerta", dijo tras recordar el día en que, hace cuatro meses, lo desalojaron con presencia policial en la puerta.



Rodeado de varios referentes del peronismo, Gioja sostuvo que "se ha hecho Justicia" y calificó la decisión de la Cámara Electoral como una "bocanada de oxígeno grande para este gran movimiento. Con el ánimo por las nubes, el sanjuanino aprovechó para enviar un mensaje a la diáspora pejotista: "La sentencia es un envión importante para trabajar con el overol puesto por la unidad".



Lo cierto es que el diputado no estuvo sólo para festejar su regreso al sillón de la calle Matheu. Al exgobernador cuyano se lo vio rodeado de Gildo Insfrán, Beatriz Rojkes de Alperovich, Rubén Marín, Gustavo Menéndez, María Emilia Soria, Wado de Pedro, Cristina Álvarez Rodríguez, Ginés González García, Alberto Rodríguez Saa y Agustín Rossi. Con el fallo favorable bajo el brazo, la foto de unidad retrató el momento de celebración del sector que ahora volverá a tomar las riendas del partido.



"Tener el sello sirve. Ese sello hay que transformarlo en un instrumento que esté al servicio de la unidad y los intereses del pueblo argentino", indicó Gioja, que recibió muestras de afecto de los militantes congregados en la calle.



La sentencia conocida este jueves y anticipada por ámbito.com, los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera explicaron que la intervención judicial de un partido político es una medida "excepcional", que sólo se justifica cuando se configura la violación de la ley o la carta orgánica, lo que en el caso no se verifica.



El fallo sobre el Partido Justicialista compartió así la opinión del fiscal de Cámara, Jorge Di Lello, que sostuvo que la resolución de intervención "adolece de severos defectos en los presupuestos de fundamentación", pues "los argumentos de la sentencia, en su totalidad han sido solamente de carácter político y no jurídico".