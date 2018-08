Gaudio y un llamativo ataque contra Orsanic

Gastón Gaudio, uno de los flamantes capitanes del equipo argentino de Copa Davis, cargó este jueves contra el saliente Daniel Orsanic por el descenso a la "B", y blanqueó que con su compañero Guillermo Coria no son "amigos", pero entendieron que tenían que "ayudar al tenis argentino".



"No soy amigo de Coria y no tengo una gran relación él. Pero sabemos que tenemos que ayudar al tenis argentino y dejamos de lado las diferencias", explicó Gaudio.



Es que, al momento del anuncio de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), sorprendió la "unión" entre Gaudio y Coria -más Guillermo Cañas-, después de sus públicas diferencias mientras compartían el circuito profesional ATP.



El trío asumirá en la serie por el repechaje ante Colombia, del 14 al 16 de septiembre en San Juan, donde buscará recuperar su lugar en el Grupo Mundial, de donde descendió la temporada pasada.



Gaudio y Coria atravesaron una relación tormentosa cuando ambos eran tenistas, con conflictos dentro y fuera de los courts, aunque según admitieron hubo una "maduración" y se acercaron en los últimos años, sin llegar a una amistad.



Además, en sus declaraciones en el programa que comparte en "Perros de la Calle", en Radio Metro, Gaudio cruzó a Daniel Orsanic, luego de las críticas por su salida de la capitanía del equipo de Copa Davis.



"Con él ganamos la Davis pero también nos fuimos a la B", recordó Gaudio en alusión al descenso de Argentina a la Zona Americana en 2017, menos de un año después de haber levantado por primera y hasta ahora única ocasión la Copa Davis.



"Orsanic nunca vino a plantearnos que, a pesar de haber apoyado la lista que perdió, quería seguir siendo el capitán de Copa Davis. No podíamos llegar a la serie contra Colombia con esta relación tensa, era insostenible", evaluó el exnúmero 5 del ranking mundial.



Es que luego de la victoria de la lista de Agustín Calleri en las elecciones de la AAT, el excapitán -que había apoyado públicamente al oficialismo encabezado por José Luis "Batata" Clerc- fue desplazado como director de Desarrollo. Incluso, se llegó a hablar de acciones legales de un lado, desmentidas del otro.



En cuanto a Juan Martín Del Potro, Gaudio ratificó que las puertas están abiertas para que regrese al equipo, aunque es sabido que luego del título en 2016, el tandilense elegiría priorizar su carrera personal, más aún después de la salida de Orsanic



"La Davis la ganamos gracias a Del Potro fundamentalmente. La única estrella es él", sentenció Gaudio, luego que el tandilense criticara con dureza lo ocurrido con el entrenador.