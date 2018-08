Romero se pronunció por el "no" y complica la sanción del aborto legal

A menos de una semana de la llegada del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo al Senado para su votación definitiva, este jueves una nueva definición complicó las esperanzas de los promotores del aborto legal. El senador salteño, Juan Carlos Romero, ratificó vía Twitter su voluntad de votar en contra de la iniciativa y elevó a 36 las voluntades del bando celeste.



"Luego de meses de análisis por el debate y habiendo escuchado a diversos sectores de la sociedad a favor y en contra, advierto que existe la convicción mayoritaria de los salteños que la ley sobre la legalización del aborto no prospere por lo que confirmo mi voto negativo", afirmó.



De esta forma, el "No" llegará a la sesión del próximo miércoles con ventaja, frente al "Sí" que acumula 32 votos. Con la definición de Romero, aún quedan dos senadores indecisos: el santafesino Omar Perotti y el tucumano, José Alperovich.



La declaración esta tarde de Tucumán como provincia "pro vida" en la legislatura local, abrió la especulación sobre el posible voto positivo del exgobernador tucumano el próximo miércoles. Es que si bien la iniciativa fue aprobada por 39 votos a favor y 4 en contra, su esposa Beatriz Rojkés, fue una de las que votó en contra.



"La indecisión nunca fue una opción en mi vida, mucho menos en el ámbito político. Tengo mi decisión tomada respecto al voto que emitiré en referencia a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo", dijo Alperovich en un tuit este miércoles, al anunciar que recién hará pública su decisión el día de la sesión.



A pesar de los números en contra, todavía no está todo dicho. Como pasó en Diputados, en la Cámara alta nadie descarta cambios de último momento y el día de la votación serán fundamentales y de peso las ausencias.



Entre los ausentes ya se cuenta a la puntana María Eugenia Catalfamo, en contra de la iniciativa, que se encuentra cursando un embarazo avanzado, y no podría viajar a la sesión. También se especula con la posible ausencia de su compañero de bancada, Adolfo Rodríguez Saá.



El "Adolfo", que pegó el faltazo este miércoles al plenario de Comisiones que no logró emitir dictamen favorable, se pronunció por el "no" pero su hermano Alberto se mostró a favor de legalizar el aborto y ya coqueteó con una posible candidatura presidencial para 2019. No se descarta que se repita la ausencia.



Otro que podría faltar es el expresidente Carlos Menem. Si bien ya ratificó su voto en contra a través de un editorial en un matutino porteño, en su asistencia o ausencia entra el poder de juego del jefe del bloque Justicialista en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto.



Vale recordar que Menem tiene una presencia bastante difusa en las sesiones y asistió de madrugada a votar el proyecto opositor para retrotraer tarifas por expreso pedido del rionegrino, uno de los principales impulsores del aborto legal en el Senado.



A pesar de los números desfavorables, los "verdes" aún no pierden las esperanzas de seguir conquistando voluntades a favor del proyecto del aborto legal. "Ellos cuentan como propios senadores que están con nosotros", dijo una senadora a favor sobre los celestes. Las negociaciones y definiciones continuarán durante toda la semana.