Lauda, en grave estado luego de un trasplante pulmonar

A los 69 años, el ex tricampeón mundial austríaco de la Fórmula 1, Niki Lauda, pelea una vez más contra la muerte, tras haber sido sometido a un trasplante pulmonar en el hospital Akh de Viena, donde fue intervenido a raíz de una grave enfermedad.



El actual presidente honorario del equipo Mercedes permanece internado, en grave estado, en una sala de terapia intensiva, donde batalla por su vida, como cuando se accidentó hace ya 42 años.



Fue el 1 de agosto de 1976, cuando su Ferrari se incendió durante el Gran Premio de Alemania dejándole secuelas físicas de por vida que no lograron, en cambio, quebrantar su espíritu.



Un espíritu que todos esperan le permita superar este mal trance como cuando fue sometido también a otros dos trasplantes, ambos renales, en 1977 y 2005.



"Les pedimos comprensión y respeto a la privacidad de la familia, que no hará declaraciones públicas", informaron fuentes del hospital en el que se le realizó la intervención.



Dicha operación que estuvo a cargo del doctor Walter Klepetko, jefe del Departamento clínico de cirugía toráxica, secundado por Konrad Hotzenecker.



Lauda había acusado dificultades respiratorias que lo obligaron a suspender recientemente unas vacaciones en familia en Ibiza. También lo llevaron a ausentarse del Gran Premio de Alemania, que se corrió en Hockenheim el 22 de julio, y del de Hungría en Budapest, siete días después.



Dos carreras que conquistó Lewis Hamilton, quien compite para el equipo Mercedes del cual él forma parte y le permitieron al británico recuperar la punta del campeonato mundial.



Según el diario vienés "Oesterreich", Lauda subestimó los síntomas de una gripe que lo afectaba y su condición empeoró cuando regresó al país a bordo de su jet privado.



Después de transcurrir algunos días internado en terapia intensiva, las condiciones del ex tricampeón mundial mejoraron, al punto que fue transferido a otra sala.



Este jueves, al empeorar su cuadro general de forma repentina, se decidió someterlo a una delicada intervención, un nuevo trasplante, esta vez pulmonar. Ahora, permanece en terapia en estado crítico, con un físico que resiste pese a las duras batallas del pasado.



El campeón mundial de la Fórmula 1 con Ferrari (1975 y 1977) y con McLaren (1984) afronta un nuevo desafío en una vida plagada de riesgos.



El ganador de 25 Grandes Premios sobre un total de 171 disputados (conquistó 24 pole position) pelea otra batalla contra la muerte y todos rezan por que la gane una vez más.