Paran docentes de Provincia y de Ciudad por la tragedia de Moreno

Docentes de la provincia y la ciudad de Buenos Aires realizan un paro de 24 horas en repudio a las muertes de la vicedirectora y el portero de una escuela del partido de Moreno, quienes perdieron la vida tras una explosión, aparentemente originada por un escape de gas de un artefacto de la sala de profesores.



Tras la medida tomada por los gremios, el subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano, criticó "la utilización política de esta trágica situación", y señaló que la tragedia se produjo "por un trabajo mal realizado o por una situación no contemplada" por el gasista matriculado que realizó la tarea este miércoles para una empresa contratada por el Consejo Escolar de Moreno.



El trágico hecho que se cobró la vida de dos personas ocurrió este jueves alrededor de las 8 en la Escuela N° 49, situada en Davaine y Félix Roldán, según confirmaron fuentes policiales. Las personas fallecidas resultaron ser la vicedirectora Sandra Calamaro, que estaba a cargo del establecimiento, y Rubén Rodríguez, quien se desempeñaba como portero.



El secretario general del gremio Suteba, Roberto Baradel, anunció el nuevo paro de 24 horas como protesta por lo sucedido: "Vamos a exigir la emergencia edilicia y que arreglen la escuelas", expresó, al mismo tiempo que dirigentes de ATE y de la FEB anunciaron que se sumaban a la medida.



La explosión se produjo pocos minutos antes del horario de ingreso de los niños a clase, por lo que pudo haber sido una tragedia aún mucho mayor. Los cuerpos fueron arrojados a varios metros del lugar en el que se produjo la explosión y el de la docente quedó en el medio del patio.



La fiscal Gabriela Urrutia, que interviene en el caso, sostuvo que el estallido se produjo en la sala de docentes de la escuela: "Por los testimonios orales que tomanos creemos que en principio se habría producido la explosión por una pérdida de gas en un artefacto calefactor de la sala de profesores".



En declaraciones al canal de noticias TN, la fiscal dijo que la estufa se encontraba apagada y que la explosión se produjo cuando "se encendió una pava eléctrica o una lámpara".



Tanto docentes como padres del alumnado aseguraron que la docente fallecida, que tenía al menos 15 años de antigüedad en el establecimiento, había presentado reclamos -se habla de ocho- en el Consejo Escolar de Moreno por problemas con pérdidas de gas.



Tras el hecho, el intendente de Moreno, Walter Festa, acusó directamente al interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, a quien sindicó como "responsable" de la situación edilicia en las escuelas.



Baradel aseguró que Suteba presentará "una denuncia penal, porque estas muertes no pueden quedar impunes". "Veníamos diciendo que había una situación de abandono, de desidia y hasta de corrupción en las escuelas, pero esto es un desastre", expresó el sindicalista. Baradel sostuvo que "esto no pasaría" si los hijos de la gobernadora (María Eugenia Vidal), el presidente (Mauricio Macri) y otros funcionarios asistieran a escuelas públicas.



Por su parte, María Laura Torre, secretaria adjunta del gremio, manifestó su "bronca" porque "estas cosas se podrían evitar y la compañera (en alusión a la docente fallecida) había denunciado la pérdida de gas". "La gobernadora Vidal es la única que tiene que explicar qué hace con las escuelas porque esto no fue un accidente, se podía haber evitado", expresó la dirigente en declaraciones al canal Crónica.



En tanto, el sindicato mayoritario de docentes porteños UTE-CTERA también se plegará al paro de este viernes, al considerar que "no se pueden dejar pasar estas dos muertes provocadas por la desidia y desinversión en educación", por lo cual tampoco habrá clases en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.