Macri sobre los cuadernos de Centeno: "Necesitamos que la Justicia nos demuestre que no hay impunidad"

El presidente Mauricio Macri se refirió a la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno, el exchofer del exsecretario de Planificación, Roberto Baratta, y sostuvo que "hoy más que nunca necesitamos que la Justicia nos diga si eso es verdad y que nos demuestre que no hay impunidad".



"No queremos una sociedad en la que algunos se sientan dueños de la verdad y del poder, no queremos más comportamientos patoteros o mafiosos conduciendo el Estado o al frente de organizaciones que tengan impacto en la sociedad", agregó.



Durante un encuentro con jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo en la sede del Club Atlético Bernal, en el municipio de Quilmes, dijo que "uno siente que hay pocos que nos toman el pelo a millones que vivimos dentro de la ley, un grupito que cree que son los dueños del poder y que están por arriba de todos".



"En los últimos días vimos noticias que si se confirman son muy negativas en términos de consolidar confianza... cuadernos y esas cosas... así cuesta creer que todos juntos podamos construir una Argentina distinta, pero estamos convencidos de que la Argentina puede cambiar", afirmó el mandatario.



"Hoy más que nunca necesitamos que la Justicia nos diga si eso es verdad y que nos demuestre que no hay impunidad", aseveró.



Centeno reconoció este jueves que son de su autoría los cuadernos en donde presuntamente registró los bolsos con dinero que distintos empresarios pagaron a exfuncionarios kirchneristas. El conductor aceptó ser "arrepentido -como se conoce a la figura del "imputado colaborador"- en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas y prestó declaración ante el fiscal federal Carlos Stornelli, junto con quien más tarde participó de los allanamientos en dos domicilios propios sin éxito al no hallar los cuadernos originales.



Luego de su indagatoria, el exchofer se trasladó hasta su domicilio en la localidad de Olivos junto a Stornelli para participar de un allanamiento. "No hay palabras. Hay secreto de sumario", se limitó a señalar Stornelli ante la prensa luego del procedimiento, que se extendió por unas dos horas en esa casa donde Centeno convivió con su esposa hasta 2016.



El segundo operativo tuvo lugar en una propiedad del cuñado del exchofer ubicada en Bella Vista, cuyas llaves estaban en el domicilio de Olivos: allí, Stornelli arribó junto a funcionario judiciales y efectivos policiales, mientras que Centeno se quedó en el primer domicilio con custodia. Sin embargo, en ninguna de las viviendas lograron hallar los cuadernos, pieza clave en la investigación.



Por los tribunales federales de Retiro desfilaron nada menos que una docena de personas apresadas por el escándalo. Por lo pronto, seis empresarios que fueron detenidos se negaron a declarar