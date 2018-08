En medio de la guerra comercial, China perdió el segundo lugar en el mercado bursátil mundial

China perdió su lugar como segundo mercado bursátil del mundo que ostentaba desde 2014, superada por Japón, en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos.



El valor total de la capitalización de las bolsas chinas cayó el jueves al cierre a unos u$s 6.000 millones, menos que los u$s 6.170 millones de las bolsas japonesas, según cifras recopiladas por Bloomberg.



Desde 2014, China ocupaba el segundo lugar en capitalización bursátil, por detrás de Estados Unidos, que alcanza los u$s 31.000 millones.



Las bolsas chinas se han visto particularmente afectadas por las tensiones comerciales con Estados Unidos y en lo que va de año la bolsa de Shanghái ha perdido más del 16% de su valor.



Según los analistas, las aranceles impuestos por Washington en julio sobre importaciones chinas por valor de u$s 34.000 millones, así como la amenaza de nuevos aranceles, fueron decisivos en la caída de las bolsas chinas, muy volátiles.



En paralelo, los buenos resultados de las compañías en Japón han estimulado el índice Nikkei de la bolsa de Tokio.



"Las compañías japonesas tienen resultados sólidos y apoyan las cotizaciones en Tokio", dijo Yoshihiro Okumura, director del fondo Chibagin Asset Management de la capital japonesa.



Sin embargo "el mercado de Tokio no está en muy buena forma porque Japón sigue pendiente de las consecuencias de la guerra aduanera ya que depende enormemente del comercio internacional", advierte.



El mercado bursátil chino se disparó en 2014 y en 2015, hasta llegar a los u$s 10.000 millones. Pero en verano de 2015 vivió un crack marcado por la caída de cerca del 40% de la bolsa de Shanghái.