Alassino: "Sería irresponsable tomar deuda en este momento"

Diálogo con la flamante ministra de Hacienda de Mendoza, María Paula Alassino, exdirectora de Presupuesto. Reemplaza a Lisandro Nieri, que asumió en Gobierno.



Periodista: Asume en medio de las negociaciones con Nación por el recorte, ¿presentarán una contrapropuesta?



María Paula Alassino: Participé de una reunión con funcionarios nacionales antes de saber que asumiría como ministra, en una mesa de Cambiemos. Mendoza tiene diálogo con frecuencia con Nación y estamos alineados a la política nacional. La contrapropuesta la tendrá que hacer provincias gobernadas por la oposición, nosotros somos aliados.



P.: ¿Cuál fue la propuesta nacional?



M.P.A.: Principalmente se habló de ciertas transferencias de servicios que en verdad son de jurisdicción provincial. Aspectos que van de la mano del Pacto Fiscal que firmaron los gobernadores con Nación. Habrá menos gradualismo en cuanto al traspaso de servicios a estados provinciales que hoy están subsidiados. Hay algunas cosas que habíamos consensuado en diciembre 2017, ciertas premisas que empezamos a trabajar desde ese momento, como la baja de Ingresos Brutos y Sellos o algunos subsidios. Y venimos preparándonos para no contar con ciertos fondos nacionales.



P.: En este contexto pueden seguir reduciendo IIBB



M.P.A.: La baja de IIBB será efectuada antes de lo que iba a ser. Empezamos hace más de un año en 0,25% en determinadas actividades, e irá más rápido de lo que nos habíamos propuesto. Trabajamos para disminuir la presión fiscal a los mendocinos, como nos comprometimos.



P.: ¿Ya están trabajando en el Presupuesto 2019?



M.P.A.: Sí, hemos iniciado reuniones preliminares para hacer un seguimiento al cierre 2018 y empezar a hablar de 2019. También tenemos que esperar que se definan las pautas macroeconómicas del Presupuesto Nacional.



P.: ¿Puede adelantar algunos ejes?



M.P.A.: En el Presupuesto 2019 vamos a mantener el esfuerzo que venimos realizando de mantener un alto nivel de inversión pública respecto al gasto total. En Mendoza no disminuimos este año el ritmo de obras. Se vienen desarrollando tal cual se proyectaron y seguiremos buscando un mayor gasto de capital.



P.: Están autorizados a tomar deuda, ¿van a hacerlo?



M.P.A: La legislatura aprobó un endeudamiento que aún no hemos tomado. Iniciamos los procesos para definir agentes financieros que llevarían adelante la colocación pero ahora no estamos avanzando. Por las condiciones que nos pone el mercado internacional, sería una irresponsabilidad tomar deuda en este momento.



P.: ¿Cómo impactó la devaluación en la economía mendocina y cuál es el valor ideal?



M.P.A.: Depende de cada sector, pero a su vez tampoco depende el desempeño económico de una sola variable. Ahora estamos esperando cerrar la recaudación, y hay sectores como el turismo que tuvieron una performance elevada. Nos da alegría y queremos que se siga invirtiendo en la provincia. Pero también hay gastos atados al valor del dólar y entonces crecen esas erogaciones. En estos días tuve una reunión con el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, que da préstamos a tasas bajas principalmente a la actividad productiva y la pregunta era esa: cuál es el valor del dólar ideal, tomando como ejemplo al sector vitivinícola, que es influyente en la provincia. Les preguntamos entonces en qué contexto se sentirían cómodos. Tampoco ellos pueden determinar el valor, porque son muchas las variables.



P.: ¿Cuáles son los principales desafíos para su gestión?



M.P.A.: El desafío es seguir controlando el gasto, prestar más atención en recursos. Hicimos un trabajo muy fuerte en el ordenamiento administrativo, que hice desde mi cargo anterior en la dirección de Presupuesto y logramos bajar el gasto corriente y aumentar el gasto en infraestructura. Hoy sentimos que lo hicimos en el momento que se debía hacer.





Entrevista de Ariel Basile