En el cierre de la semana, el dólar cae 10 centavos a $ 28,09

Presionado por una nueva suba de las tasas en pesos, el dólar anota su segunda baja consecutiva este viernes, al ceder 10 centavos a $ 28,09 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com,



Después de subir fuerte el miércoles como reacción a una baja en el monto licitado diario por parte del BCRA a cuenta de Hacienda, el billete retomó la tendencia bajista ayer al ceder cuatro centavos, producto de un leve deslizamiento al alza de los rendimientos en pesos.



Por su parte, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa retrocede 13 centavos a $ 27,32, arrinconado por la tasa corta de Lebac, que volvió a superar el 48% este viernes en el mercado secundario.



"La tasa de Lebac agosto esta ahora en 48,8%. Eso no parece aconsejable con una caída de la producción industrial del 8.1%. ¿Por qué no explican que quieren hacer, porque asi no cierra?", dijo el experimentado economista, Carlos Rodríguez en su cuenta de Twitter.



Mientras tanto, en la subasta diaria del BCRA, se adjudicaron u$s 75 millones, con un precio promedio $ 27,3221, siendo el mínimo valor adjudicado de $ 27,3120. Recordemos que a partir del lunes, el monto a licitar bajará a u$s 50 millones, tal como anunció Hacienda el último miércoles.



En la plaza informal, a su vez, el blue baja cinco centavos a $ 28,35, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" restó ayer 21 centavos a $ 27,43.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el jueves u$s 75 millones hasta los u$s 57.753 millones.