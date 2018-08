A Higuaín le preguntaron por la Selección y no le gustó nada

El delantero Gonzalo Higuaín fue presentado como nuevo jugador del Milan. En la conferencia de prensa, un periodista le preguntó por la actuación de la Selección argentina en el Mundial, algo que la goleador no le gustó nada.



"Estoy acá para hablar del Milan. De la Selección no digo nada y ahí termina la respuesta", respondió tajante Higuaín. El goleador, con poco rodaje en Rusia, no volvió a hablar de Argentina desde la eliminación ante Francia en los octavos de final.



Por otro lado, el goleador aseguró que hará todo lo posible por devolver al Milan al lugar que se merece: "Este proyecto me motiva mucho y espero devolver la confianza que han depositado en mí. Llego a un club con una historia inmensa".



El delantero de 30 años pasó el jueves el reconocimiento médico y poco después se oficializó su traspaso de la Juventus de Turín al Milan. "Estoy muy agradecido los hinchas de la Juve, pasé muy buenos años en ese club", recordó sobre el equipo "bianconero".



Ahora inicia una nueva aventura en el otro grande de Italia, un Milan que, sin embargo, atraviesa una larga sequía de títulos. Su última Serie A la ganó en 2011 y para ver su última Champions League hay que retroceder hasta 2007.



"Los hinchas merecen ver de nuevo a su equipo en lo más alto. El Milan se ha caracterizado siempre por ganar. Y ahora esperamos que llegue de nuevo lo más lejos posible", indicó Higuaín. "Se pueden hacer grandes cosas y lo más importante es que nosotros creamos en que podemos conseguirlo. Si estamos todos convencidos, podemos lograr grandes cosas", añadió el punta.