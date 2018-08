Bielsa intentó hablar en inglés y desató la risa de su propio traductor

El fin de semana, Marcelo Bielsa hará su debut oficial como nuevo entrenador de Leeds United. El "Loco" intentó hacer una introducción en inglés antes de la conferencia de prensa previa al partido, con tan mala pronunciación que desató la risa de su propio traductor.



"Me gustaría decir que mi inglés es malo, me sentiría avergonzado si me escuchara hablar en inglés. Pero lo voy a mejorar", esbozó a leer el rosarino frente a la prensa inglesa.



Luego intentó seguir, pero finalmente reculó y pasó al castellano. "This is...quería decir esto antes de empezar", dijo Bielsa y dio por comenzada la conferencia previa a su debut oficial frente al Stoke City.