Energía celebra más producción de gas y petróleo; Hacienda lamenta más importación de combustibles

Al mismo tiempo que en el Ministerio de Energía celebran una notable mejora en la producción de gas y petróleo, en el Palacio de Hacienda crece la preocupación por un aumento de casi 50% en la importación en dólares de combustibles.



Este viernes la cartera a cargo de Javier Iguacel informó que en junio pasado, la producción de gas creció 8,2% en la comparación interanual. "Produjimos 132,3 millones de metros cúbicos por día. Fue el mejor mes de producción de gas desde agosto de 2010", destacaron.



Pero además, agregaron con algarabía que el primer semestre de 2018 fue el "mejor" que tiene la producción de gas desde 2010. "Crecimos 4,6% contra el primer semestre de 2017", enfatizaron.



Los resultados de la extracción de crudo local realza el optimismo oficial. "También estamos recuperando la producción de petróleo: en junio la producción fue de 485.000 barriles diarios, un 5% por encima de la de junio del año pasado. En este primer semestre produjimos 1,9% más que en el primer semestre de 2017", subrayaron desde Energía.



La frutilla del poste son los no convencionales. El Gobierno festeja el "esfuerzo" que se hace para incrementar la producción en Vaca Muerta, donde la gestión de Cambiemos renueva las esperanzas. Los datos oficiales del primer semestre revelan un 33% de la producción de gas natural y más del 12% de la producción de petróleo.



"Este crecimiento se está acelerando", advirtieron. En el primer semestre la producción de gas no convencional (shale y tight gas) creció 34% frente al mismo período de 2017, mientras que el oil no convencional creció 36%.



Sin embargo, tanta confianza choca con otros números del sector. El Ministerio de Iguacel informó esta semana que la importación de metros cúbicos de naftas y gasoil, en sus versiones Premium y Súper, aumentó 13,48% en los primeros seis meses del año.



Además, los informes oficiales de Energía demuestran que el incremento no solo es volumétrico. En comparación monetaria, resultó que en el primer semestre de 2017 se importaron combustibles por u$s 503.838.432, mientras que en 2018 ya se llevan comprados u$s 751.311.721 en combustibles, lo que refleja una suba del 49,11%. "Esta tendencia es preocupante, si vemos como viene incrementándose la importación desde al menos 2015. Siempre teniendo en cuenta el primer semestre de cada año", subrayaron los estacioneros en un reporte sectorial, al que tuvo acceso ámbito.com.



Pero también suena preocupante para los planes de Hacienda, que tiene como meta reducir el déficit fiscal, en cumplimiento del acuerdo con el FMI, pero que ve todos los meses salir más y más dólares del país para financiar el abastecimiento local, aunque sean los privados y no el Estado los que cierran las compras al exterior.



Una realidad inobjetable es que si bien la producción de hidrocarburos mejora días a día, la refinación de crudo en el país se perjudicó en los últimos meses. La refinería de OIL en San Lorenzo, que hoy controla YPF a través de Dapsa, retoma habitualidad lentamente, mientras que la planta Ricardo Eliçabe de Bahía Blanca, en manos de la holandesa Trasfigura desde mayo, estuvo paralizada durante casi 30 días por 200 despidos y el rezago en los precios domésticos de los productos.



• Atrasados



Un informe de las cámaras de empresarios despachantes reveló que a nivel nacional, entre junio de 2017 y junio pasado, el precio en los surtidores de las naftas Premium creció 17 puntos más que la inflación medida por el INDEC. En tanto, que el incremento promedio del gasoil estuvo 14,5% por encima del costo de vida.



A la espera de otro inminente ajuste de hasta 7% en los combustibles, el análisis elaborado por Economic Trends para la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) evaluó el nivel de atraso medido hasta fines de julio, según la incidencia del precio internacional del Brent, la cotización del dólar, los valores internos de los biocombustibles y los impuestos.



"Con información al 31 de julio de 2018, el atraso estimado de los precios de los combustibles en Argentina es de 25,1% en el caso del gasoil Grado 2; de 22,3% en el caso del Gasoil Grado 3; 25,9% en el caso de la nafta Súper, y 23,5% en el caso de la Premium", remarcaron.