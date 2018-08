El árbitro de Racing y River por la Libertadores, en medio de una polémica en Brasil

El árbitro brasileño Anderson Daronco fue el centro de una polémica en Brasil por como utilizó el VAR en el duelo entre Bahía y Palmeiras. El condimento es que el juez fue designado por la Conmebol para dirigir el duelo de ida por octavos de final de la Libertadores entre Racing y River.



El encuentro entre Bahía y Palmeiras (que finalizó 0 a 0), por la Copa de Brasil, fue histórico ya que fue el primero donde se utilizó el VAR en la historia de aquel país. En la jugada de la polémica, Daronco cobra un claro penal a favor del visitante y expulsa a Gregore, el infractor.



Sin embargo, desde el VAR lo llamaron para que revise la jugada. Luego de 6 minutos, Daronco determinó que la falta de Gregore no era para expulsión debido a que no se trataba de una situación de último recurso, por lo que cambió la roja por una amarilla.



Esta situación no podrá pasar en el duelo entre Racing y River del próximo jueves ya que en la Libertadores el VAR recién se empieza a implementar en los cuartos de final.