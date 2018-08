La familia del tango

Luego de un exitoso primer encuentro el año pasado, más de 60 artistas se darán cita en el CAFF para llevar adelante el FACAFF, el festival autogestivo, completamente organizado por los mismos músicos que forman parte de su programación, que muestra la rica escena del tango contemporáneo, alejada de estereotipos del pasado y del tango for-export. Una mirada auténtica e innovadora del tango actual que ya va por su segunda edición.



"El significado de este encuentro es armar una gran familia, una unión en la que todos participemos de igual manera bajo una cooperativa de trabajo. El aporte se va ir notando con el tiempo, apuntamos a que se puedan ver aquellos artistas que no tienen la posibilidad de tener un espacio para mostrarse, ni la trayectoria suficiente para ser convocados en la elite del tango. Y pasarla bien", le explica AGENDATE, Walter "El Tano" Cocaro, programador del CAFF y del FACAFF.



Como el año anterior, el FACAFF tendrá lugar en un lugar emblemático del tango del siglo XXI: el Club Atlético Fernández Fierro, sala cooperativa, gestionada por músicos para músicos. La Fernández Fierro, Horacio Fontova, Alfredo Piro y Quinteto Negro La Boca serán algunas de agrupaciones y solistas que se presentarán en el evento.



"La programación se armó pensando en dar lugar a tres bandas por noche, con 40 minutos de show cada una para que puedan estar todas y aun así, lamentablemente, muchas agrupaciones de excelente calidad artística quedaron sin tener su lugar. Esto habla también de la gran cantidad de músicos que hay en nuestro país", asegura Cocaro, programador del CAFF y del FACAFF. Y agrega que "decidimos hacerlo de miércoles a lunes para lograr que puedan participar más de 60 agrupaciones contemporáneas que representan, para nosotros, una parte importante de la actualidad del tango".



Además de música, habrá danza, proyecciones temáticas sociambientales, feria de libros, cerveza artesanal, venta de productos orgánicos e intervenciones a cargo de Fundación León y Augusto Ferrari. La entrada tendrá un único precio popular de $100 más un alimento no perecedero o un útil escolar que serán donados a diversas organizaciones.



Dice Javier Sara, músico y co-programador del FACAFF: "Es una oportunidad importantísima para mostrar parte de la enorme cantidad de música que se está haciendo alrededor del tango". Y asuma que el FACAFF es un espacio en el que todos trabajamos para generar un ámbito donde se comparta y dejar de competir, un espacio para complementarnos y trabajar juntos en distintas facetas más allá de lo musical: organización, producción, difusión. También, y como parte de esto, se fomenta la posibilidad de intercambiar integrantes y/o canciones entre los diferentes grupos. Es un rico acercamiento y aporte a la realidad artística y cultural de Buenos Aires".



PROGRAMACIÓN



Viernes 3



Marchetti - Varela

Horacio Fontova

La Academia Tango Club



Sábado 4



Cardenal Domínguez y Hernán Reinaudo Cuarteto

Siniestra Tango

O. T. Ciudad Baigón



Domingo 5



Quinteto Negro La Boca

Va de Nuevo Tango

La Hoguera Tango



Lunes 6



Gigi Tango / María José Ortíz

Recatango

Piro Canta Tangos

O. T. Misteriosa Buenos Aires



Jueves 9



Mistonguero

Los Hermanos Butaca

Semillero Tango Orquesta



Viernes 10



Dúo Suarez - Torres

Quinteto Criollo de González Calo

La Martino Orquesta Típica



Sábado 11



La Petitera

Fernández Fierro



Domingo 12



Amigos del Estaño

Bordonas No Cromo

Sexteto Visceral



Lunes 13



Yesca

Tensión Tango

Alto Bondi



Jueves 16



Chifladas Tango

Finisterre

Orquesta Escuela Tango Nuevo



Viernes 17



Tangorra Orquesta Atípica

Araca Aires Urbanos

O.T. Característica Cambio de Frente



Sábado 18



Trío Greco - Motta - Greco

O. T. Andariega

O. T. Juan Pablo Gallardo



Domingo 19



Orquesta Fraternal

La Rantifusa

O. T. La Vidú



Lunes 20



Rueda de cantoras: Karina Beorlegui / Bárbara Grabinski / Jacqueline

Sigaut - Guitarra de 7 cuerdas: Alejandro Bordas

Cuarteto Biraben

Eterna Siesta



Jueves 23



La Vagabunda

Guerrero - Scalerandi

Rotopercutor



Viernes 24



Limón García

Orquesta Municipal de Avellaneda

Respiro



Sábado 25



Rubín - Lacruz - Heller - Nikitoff

Horacio Fontova

Fernández Fierro



Domingo 26



Las Rositas

La Grela Quinteto de Tango

Sexteto Fantasma



Lunes 27



Quasimodo Trío

Gabriel Lombardo Quinteto

La Carmen Orquesta Típica



Jueves 30



Juan Serén y Los Últimos Floristas

Demoliendo Tangos

Quiero 24



Viernes 31



Osvaldo Peredo

Cuarteto La Púa

34 Puñaladas