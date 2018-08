El impacto de la crisis, eje del nuevo ciclo de debate sobre la situación económica

Con el eje puesto en la situación económica, el Nuevo Espacio de Participación (NEP) inauguró su ciclo de debates bajo el lema "El impacto de la crisis. De la expectativa al FMI".



La charla reunió al exviceministro de Economía de la Nación, Emmanuel Álvarez Agis, la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, la exSecretaria de Asuntos Municipales de la Nación y legisladora porteña, Kelly Olmos y al director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico del Área Metropolitana de la UBA, Raúl Sánchez.



Ante un auditorio de más de 300 personas, Álvarez Agis apuntó directo contra el Gobierno al considerar que "su diagnóstico fracasó y el punto claro es el FMI". En ese contexto, el economista señaló: "Cambiemos nos quiso convencer de que por primera vez en la economía argentina un proceso de endeudamiento no iba a ser insostenible, una devaluación no iba a generar inflación y que, si abrían la importación, las pymes no iban a cerrar".



"Comparto que esto es una tormenta", lanzó Álvarez Agis al tiempo que consideró que "a la Argentina se la llevó puesta el mercado financiero". Finalmente, el exfuncionario cerró su participación con una definición política: "Sobre nuestros candidatos, muchos sostienen que tienen el piso alto y el techo muy bajo, pero cuidado que, a veces, las tormentas son tan fuertes que te vuelan el techo".



A su turno, Batakis anticipó que en 2019 "vamos a tener un país que no generó puestos de trabajo de calidad, con una matriz laboral completamente precarizada, con aumento de la tasa de desempleo y con un acuerdo con el FMI que condiciona nuestra soberanía política". Asimismo, la exministra de Economía bonaerense consideró que "esto nos pone en una situación mucho más crítica que en el 2001 porque no nos deja herramientas y libertad de acción para poder salir y enfrentar el problema real que es resolver la producción y la generación de nuevos puestos de trabajo".



En línea con el nombre del conversatorio, Kelly Olmos sostuvo que "no tenía ninguna expectativa de este Gobierno que propone la primarización de la economía y empodera al sistema financiero". En tanto, para Sánchez "el impacto de la crisis pega fuerte en el bolsillo porque el salario corre detrás de la inflación. Los problemas de la economía argentina no se van a resolver simplemente tomando deuda, sino en la medida que podamos transformar nuestra estructura productiva".



La actividad se realizó en el barrio porteño de San Telmo y contó también con la presencia de la presidenta del Bloque Peronista porteño, María Rosa Muiños; la legisladora del mismo bloque, Silvia Gottero; la directora del Banco Ciudad, Claudia Neira; la vicepresidenta del Instituto Ciudad, Silvia La Ruffa, exlegisladores y numerosos referentes del peronismo porteño.