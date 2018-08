El Senado debatirá en comisión si autoriza a la Justicia a allanar a Cristina

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá el próximo martes para evaluar si autoriza a la Justicia a allanar los domicilios y el despacho de la senadora del Frente para la Victoria Cristina de Kirchner, tras el pedido formulado por el magistrado Claudio Bonadio.



Luego de que el juez enviara el último jueves un oficio a la Cámara alta para pedir autorización para allanar los tres domicilios y el despacho de la expresidenta, el oficialismo buscó avanzar con celeridad en ese trámite, pero se topó con la resistencia del Bloque Justicialista que conduce Miguel Ángel Pichetto.



Respondiendo a un pedido de la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, el interbloque de Cambiemos quiso convocar a una sesión especial para el lunes o el martes con el fin de tratar la solicitud judicial.



Así lo dejaron trascender durante todo el viernes diversas fuentes de la bancada oficialista e incluso la senadora riojana Inés Brizuela y Doria se animó a anunciar en las redes sociales que lo tratarían el martes, pero con el correr de las horas esa posibilidad fue perdiendo fuerza.



Pichetto, cuyos votos son clave para cualquier procedimiento de este tipo, le informó al oficialismo que quería discutir el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales, antes de llevarlo al recinto, lo que enfrió la estrategia de Cambiemos.



Finalmente fuentes de ese interbloque confirmaron que se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes con el fin de tratar el tema.



No obstante, la idea que tiene la mayoría de la bancada de Pichetto es autorizar el allanamiento a los domicilios de la senadora del Frente para la Victoria pero no a su despacho, por considerar que con eso la Justicia vulnera a otro poder del Estado como es el Legislativo.



Además, el argumento del PJ es que los delitos que se le imputan a Cristina Kirchner son previos a su llegada al Senado y por lo tanto el allanamiento a su oficina no tendría objeto fundado, según supo Noticias Argentinas.