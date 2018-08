"El peronismo debe tener inteligencia para convocar a todos los sectores"

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, subrayó que el peronismo "debe tener la suficiente capacidad e inteligencia de poder convocar a todos los sectores" de cara a las elecciones de 2019, a la vez que remarcó que "el límite tiene que estar afuera, no puede estar adentro", en alusión a la negativa de algunos sectores de incluir en el armado a la expresidente Cristina de Kirchner.



"El peronismo tiene que generar un proyecto nacional donde la sociedad argentina se sienta identificada. Debemos encontrar, como mecanismo, la unidad del peronismo", sostuvo el referente del PJ.



En diálogo con FM La Patriada, el mandatario cuyano destacó el encuentro que se llevó a cabo en San Juan y del que participaron dirigentes de distintas vertientes del peronismo como Miguel Ángel Pichetto, Pablo Kosiner, Graciela Camaño, Diego Bossio y Florencia Casamiquela, entre otros.



"Fue una expresión amplia del peronismo, sin que sea toda la expresión. El peronismo tiene muchos matices y es importante ir escuchando a cada uno de ellos", manifestó Uñac, quien recordó que días atrás había estado con la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y el diputado nacional Fernando Espinoza para "conversar sobre la realidad que vive la Provincia de Buenos Aires", así como también con otro grupo de jefes comunales bonaerenses.



En ese sentido, el gobernador indicó que "la idea es ir escuchando los distintos matices".



"El peronismo deberá tener la suficiente capacidad e inteligencia de poder convocar a todos los sectores y que se saque lo mejor de cada uno de ellos y que esto nos permita volver a generar un proyecto nacional con fuerte contenido social, de inclusión, un modelo exportador, que sea base no sólo para la generación de empleo, sino también para que la actividad económica pueda sostenerse a través del desarrollo del mercado interno y abordar el externo", señaló.



E insistió: "El desafío del peronismo es generar un proyecto nacional, en el que la sociedad se sienta representada y después de que esté esto ver quién es el que mejor lo puede representar".



Consultado sobre el armado del peronismo de cara a las elecciones de 2019, el gobernador de San Juan consideró que "el límite tiene que estar afuera, no puede estar adentro".



"El límite tiene que ser Cambiemos. El límite tiene que ser la pobreza, la falta de inclusión, la inseguridad, la falta de trabajo y todas las cosas que atentan contra el bienestar de los argentinos. De ahí hacia adentro todo el que se sienta en el peronismo una herramienta para cambiar la vida a los argentinos debe estar contenido en esta convocatoria", remarcó, en alusión a la negativa de varios sectores de incluir a la líder de Unidad Ciudadana en ese espacio.



Y concluyó: "Quedan más sectores y vamos a ir conversando con ellos. Esto no se tiene que agotar en una reunión y menos en una foto. Deberemos ir encontrando el mecanismo para la unidad del peronismo y que pueda confluir con la generación del mejor proyecto para salir de esta situación económica".