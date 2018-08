Para Ferreres, "el dólar va a subir de a poco y a fin de año seguro estará arriba de $30"

El economista Orlando Ferreres estimó que "el dólar va a subir de a poco y a fin de año seguro estará arriba de $30".



Ferreres atribuyó esa suba a la decisión del ministerio de Hacienda de instruir al Banco Central a reducir las ventas de dólares a 50 millones diarios y a una futura baja de las tasas de interés porque "con estas tasas no se puede seguir".



"No habrá más remedio que ajustar más el tipo de cambio y bajar la tasa", sostuvo en diálogo con radio Continental.



Aunque explicó que "es difícil calcular el tipo de cambio, porque depende de la oferta, la demanda y también de la especulación", proyectó que "el dólar va a subir de a poco y a fin de año seguro estará arriba de $30".



Este viernes, presionado por una nueva suba de las tasas en pesos, el dólar anotó su segunda baja consecutiva, al ceder 17 centavos a $ 28,02, su menor valor en casi tres semanas, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Después de subir fuerte el miércoles como reacción a un recorte en el monto diario licitado por parte del BCRA, el billete retomó la tendencia bajista el jueves, al ceder cuatro centavos, producto de un deslizamiento al alza de los rendimientos en pesos. Y este viernes, profundizó su recorrido a la baja quedando muy cerca de perforar los $ 28.



El economista sostuvo además que "los impuestos son altísimos y no hay inversión" y que "la pobreza está subiendo muy fuerte, porque el PBI industrial está cayendo un 8%".



Según las proyecciones de su consultora, "este año el PBI va a bajar 1%, una caída muy fuerte", aunque en 2019 se recuperará y "crecerá 3,3%".



En su opinión, la sequía influyó en la caída de la actividad económica pero "además del campo también cayó la industria automotriz, principalmente porque Brasil está comprando menos. Y hay otros sectores con debilidades que no reaccionarán fácilmente".