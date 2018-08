El PT oficializó la candidatura de Lula: "Serás nuestro eterno presidente, no hay plan B"

El izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) oficializó la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil, en un día de convenciones en las que otros partidos también confirmaron sus candidatos para la contienda.



En Sao Paulo, en el encuentro nacional del PT, Lula fue elegido como candidato por aclamación. Los principales referentes del partido manifestaron además que no existe una segunda opción en el caso de que el ex mandatario, quien se encuentra preso y condenado por lavado de dinero y corrupción pasiva, no sea habilitado para disputar la presidencia.



"Lula tu eres y serás nuestro eterno presidente, no existe plan B, no existe plan C, nuestro plan es L, es Lula", dijo el presentador al iniciar la convención del PT en la Casa de Portugal, en San Pablo, aunque probablemente su postulación será rechazada por el Tribunal Superior Electoral.



"Lula libre, Lula presidente", agregó el conductor del acto en el que fue anunciada la presencia de la titular del PT, Gleisi Hoffmann, y Fernando Haddad, coordinador del programa de gobierno.



El otrora mandatario está preso en Curitiba, donde cumple una condena de doce años por corrupción.



Según el Tribunal Electoral, este lunes los partidos deberán indicar también sus respectivos candidatos para la vicepresidencia. Sin embargo, el PT pretende dar a conocer el nombre de su fórmula completa sólo el 15 de agosto, día de inscripción formal de las candidaturas.



Además del PT, otros partidos realizaron sus convenciones, sin sorpresas en los candidatos elegidos. La centrista Marina Silva se postulará por tercera vez a la presidencia con el partido Rede y Eduardo Jorge como vicepresidente.



Geraldo Alckmin representará al conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) con Ana Amélia como compañera de fórmula. El Movimiento Democrático Brasileño (MDB), partido del actual presidente Michel Temer, oficializó al ex ministro de Hacienda Henrique Meirelles.



El ultraderechista Jaír Bolsonaro, por su parte, ya había confirmado su candidatura por el Partido Social Liberal (PSL) el 22 de julio, aunque todavía no anunció quién lo acompañará en la vicepresidencia.



Dos días antes, Ciro Gomes, representante del izquierdista Partido Democrático Trabajador (PDT) había hecho lo propio. Existen rumores, de todas formas, de que Gomes declinará su candidatura para acompañar a Lula desde la vicepresidencia.



Las elecciones presidenciales de Brasil se llevarán a cabo el 7 de octubre. Lula lidera en todos los escenarios con aproximadamente el 30 por ciento de las preferencias, aunque se presume que el TSE lo inhabilitará para participar de la contienda debido a su condena.



En los potenciales escenarios sin Lula, Bolsonaro se ubica primero en las encuestas, seguido de cerca por Silva, aunque sin llegar al 20 por ciento de las intenciones. Gomes y Alckmin aparecen un poco más relegados.