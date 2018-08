Causa por las supuestas coimas: detuvieron al empresario Valenti del Grupo Pescarmona

El directivo del grupo Pescarmona Francisco Valenti, quien era uno de los dos prófugos en torno a la causa en la que se investigan supuestas coimas en la obra pública, fue detenido este sábado a la noche en el Aeropuerto de Ezeiza cuando regresaba de sus vacaciones en el sudeste asiático.



Con la detención de Valenti, ya son 17 las personas arrestadas en la causa, mientras que sólo permanece prófugo el exdirector ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá, Oscar Thomas.



Los escritos del chofer Oscar Centeno, indicaron fuentes judiciales, ubican a Valenti como quien aportó 2,3 millones de dólares a funcionarios de la administración kirchnerista en calidad de coimas en la obra pública.



Entre los detenidos por el caso se encuentran el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta; su mano derecha, Nelson Lazarte; el ex secretario legal de Planificación Rafael Llorens; el ex secretario de Juan Manuel Abal Medina, Hugo Larraburu, el ex asesor de Planificación Hernán Gómez y el ex funcionario de esa cartera Fabián García Ramón.



Además, están detenidos, además de Valenti, los empresarios Juan Carlos Goycochea, Carlos Mundin (BTU SA), Walter Fagyas (Enarsa), Javier Sánchez Caballero (Lecsa), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Jorge Neira (Electroingeniería), Armando Losón (Albanesi), Claudio Guzmán (Sociedad Latinoamericana de Inversiones), el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner.