Del Potro cayó en la final de Los Cabos y deberá esperar para ser número 3 del mundo

Juan Martín Del Potro cayó en la final del Abierto de Tenis de Los Cabos en México ante el italiano Fabio Fognini por 6-4 y 6-2, en una hora con 19 minutos. Para ser N°3 del mundo deberá esperar a que Zverev pierda la final de Washington.



Del Potro, que no había perdido ni un solo set a lo largo del torneo, no mostró la potencia que caracteriza a su servicio ni la precisión de su drive, y sucumbió ante Fognini, quien jugó tranquilo y desplegó un juego de más estrategia y talento.



Al comienzo del juego, el argentino tuvo algunos destellos y sin hacer uso de toda su potencia, dominó a Fognini que no se veía capaz de contrarrestar las devoluciones.



A pesar de que intentó que Del Potro tuviera que correr hacia la red y no dejarlo cómodo en el fondo de la cancha, el italiano no pudo sostener su saque y pronto se vio en desventaja 2-0 en el primer set. Ganando el 100 por ciento de los puntos con su primer saque, La Torre de Tandil se fue adelante 3-0 confirmando el rompimiento con su volea.



Pero el italiano empezó a abrir la cancha y a colocar sus devoluciones; así recuperó el rompimiento y se acercó 3-2. Fognini superó el desconcierto de los primeros juegos y metió a Del Potro en un duelo más de estrategia que de fuerza y así pudo quebrarle el servicio para darle la vuelta a los cartones en el 4-3.



A estas alturas, Del Potro se veía inestable, incluso con la actitud decaída, y Fognini se le despegó 5-3. Confundido por la iniciativa del rival, Del Potro perdió el primer set en 44 minutos.En el comienzo de la segunda manga, Del Potro siguió sin sacar el martillo, abusó de los slices y se olvidó del revés.



La Torre de Tandil no reaccionó y tampoco pudo encender por completo los ánimos en la tribuna. Fognini logró una ventaja considerable con el doble quiebre que le permitió irse encima 4-1 y después llevarse el partido y el título.



"Sos un justo ganador, jugaste mejor que yo, he tenido mejores días y lo aprovechaste. Te felicito", le dijo Del Potro a Fognini en la ceremonia de premiación.



"Menos mal que no jugó bien, porque él era el favorito", respondió el campeón europeo. El italiano, número 15 en el ranking mundial de la ATP, ganó su tercer título en lo que va del año -antes se coronó en Sao Paulo y Bastad- y el octavo de su trayectoria.



Fognini se convirtió en el campeón de la tercera edición del torneo de Los Cabos. En 2016 ganó el croata Ivo Karlovic y en 2017 el estadounidense Sam Querrey.



El Abierto de Los Cabos es un torneo categoría ATP 250 que se juega en cancha dura y reparte 800.000 dólares en premios.