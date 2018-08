Un doblete de Agüero le dio el primer título del año al Manchester City

El Mánchester City se adjudicó el primer trofeo de la temporada 2018-2019 al imponerse en la Community Shield este domingo en Wembley al Chelsea por 2-0, ambos anotados por el argentino Sergio Agüero, quien superó la barrera de los 200 goles en el club inglés.



A una semana de comenzar la defensa del título de la Premier League, el equipo que entrena Pep Guardiola logra por quinta vez (tras 1937, 1968, 1972 y 2012) un trofeo que enfrenta anualmente a los ganadores de la liga y de la copa inglesa y sucede en el palmarés al Arsenal, que hace un año se impuso también al Chelsea en los penales.



Para esta primera gran cita de la temporada en Inglaterra, los dos equipos presentaron unos once iniciales que quizá no se correspondan finalmente con las formaciones habituales en el resto de la temporada, debido a que muchos de los internacionales que participaron en el Mundial de Rusia-2018 se incorporaron a los entrenamientos recientemente o lo harán en los próximos días.



El que no faltó a la cita fue el Kun Agüero, que con sus dos goles sigue ampliando su leyenda en el City. El primero lo logró a los 13 minutos, con un disparo seco desde la frontal del área pegado al palo izquierdo del arco defendido por su compatriota Willy Caballero.



Ya en la segunda parte, y poco después de haber fallado otra clara ocasión prácticamente a puerta vacía, el goleador argentino aprovechó un pase preciso del portugués Bernardo Silva para plantarse solo ante Caballero y batirle por bajo de remate al primer toque.



De esta manera, el Kun se convierte en el primer jugador de la historia del City en superar la barrera de los 200 goles en todas las competiciones (201).



El equipo de Guardiola fue muy superior a un Chelsea en el que Maurizio Sarri debutaba en el banquillo en partido oficial y que salvo un par de remates del español Álvaro Morata en el primer tiempo apenas inquietó el arco defendido por el chileno Claudio Bravo.



Los Blues podrán consolarse pensando que faltaban muchas de sus estrellas (como los campeones del mundo franceses N´Golo Kanté y Olivier Giroud, los belgas Eden Hazard, Thibaut Courtois o Michy Batshuayi o el inglés Gary Cahill) o teniendo motivos para la esperanza viendo el prometedor partido del joven extremo Callum Hudson-Odoi, de solo 17 años.



Pero a menos de una semana para el inicio del campeonato, a Sarri parece quedarle aún mucho trabajo por delante y con un cierre del mercado de fichajes inminente, el 9 de agosto, la víspera del inicio de la Premier League.



El City, por su parte, tendrá que luchar ahora contra la historia, y que ningún equipo que ganó la Community Shield logró el título liguero en la misma temporada desde que lo hizo el Mánchester United en 2010.



El equipo de Guardiola, no obstante, sigue siendo el gran favorito para el título de la Premier League después de su impresionante campaña pasada (100 puntos, 106 goles y 32 victorias en 38 jornadas). Su gran fichaje para la presente temporada, el mediapunta argelino Riyad Mahred, debutó como titular y ya dio muestras de su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.