Presidente del radicalismo porteño llamó a votar a favor de la despenalización del aborto

A días de la histórica votación que tendrá lugar en el Senado sobre la despenalización del aborto, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Capital Federal, Guillermo De Maya, se manifestó a favor y pidió que el bloque acompañe la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.



"Espero que en Senadores se apruebe la ley. De no ser así, lo único que habrán conseguido será demorar el curso de la Historia, pero no mucho más que eso", dijo De Maya en declaraciones a Futurock.



En este marco, el dirigente recordó que "históricamente" el radicalismo "estuvo a favor de la ampliación de derechos". "En la plataforma, si alguno quiere hacerse el distraído, Cambiemos planteó en temáticas de salud que uno de los objetivos era ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, entonces ningún diputado o senador puede hacerse el distraído de lo que le ofrece al pueblo a la hora de votar", señaló.



En este marco, militantes de organizaciones de izquierda se manifestarán el lunes frente a la sede de la UCR Nacional en rechazo a la decisión de los senadores del partido que votarían en contra de la legalización del aborto.



La protesta comenzará a las 10 en el edificio que el Comité radical tiene en Alsina al 1786, en el barrio porteño de Monserrat, y estará encabezada por la agrupación Juntas y a la Izquierda.



Las manifestantes llevarán pancartas con la cara y el nombre de los nueve representantes de la UCR en la Cámara alta que anunciaron su voto negativo a la ley de aborto.



"La postura de la mayoría del bloque radical en el Senado da vergüenza ajena. Ese viejo partido se precia de ser laico y progresista, pero está mostrando su verdadera cara de antiderechos, clerical y conservador. Por eso afirmamos que si no hay ley, hay escrache", sostuvo la dirigente Celeste Fierro, una de las organizadoras de la protesta.