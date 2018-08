La devaluación y el freno de la economía revierten la tendencia del sector externo

Según un informe de la consultora económica Ecolatina, luego de un crecimiento del 60% interanual del déficit comercial durante el primer cuatrimestre de 2018, el escenario parece mejorar luego del salto del dólar y el enfriamiento de la actividad.



En esta línea, el informe relevó que las importaciones pasaron de crecer 20% interanual en el primer cuatrimestre del año a caer 0,5% interanual en mayo-junio de 2018. En igual sentido, las compras externas de servicios pasaron de crecer 6% interanual en el acumulado enero-abril caer 12% interanual en el bimestre mayo-junio.



De esta manera, Ecolatina advierte que en la segunda mitad del año el rojo de bienes y servicios se reducirá, principalmente por el enfriamiento económico y la mejora cambiaria. "Esta recuperación obedecerá al desplome importador y no a un salto exportador, por lo que será el resultado del círculo vicioso de ´menos actividad-menos importaciones´ y no del círculo virtuoso ´más competitividad-más exportaciones´", argumentó la consultora.



Conforme a las estimaciones del informe, el rojo en el intercambio de bienes sería prácticamente nulo en el segundo semestre de 2018, achicándose significativamente respecto a los casi u$s 6.000 millones de la segunda mitad del año pasado: "De hecho, pese a un primer semestre donde el déficit más que se duplicó, el saldo comercial de 2018 marcaría una mejora respecto al año pasado, pasando de un déficit u$s 8.500 a u$s 5.500 millones".



Por el lado de las ventas externas, la sequía pondría un freno al avance de las exportaciones. Por el lado de las importaciones el escenario luciría más "simple": "El encarecimiento del dólar y la caída de la demanda interna están golpeando las compras externas. Por lo tanto, pese a la importante expansión de las importaciones de bienes en la primera mitad del año (+13% interanual), las compras externas cerrarían 2018 en línea con los valores del año pasado (en la zona de u$s 66.500 millones)", consideró.