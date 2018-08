Para Solá, la Argentina se encamina "a un cementerio económico"

El diputado nacional Felipe Solá encabezó una visita de dos días en la ciudad de Rosario, en la que mantuvo reuniones con distintos referentes políticos y sociales, y vaticinó que "vamos a un cementerio económico".



Durante las actividades que realizo en Santa Fe, el dirigente peronista dijo: "En la Argentina no hay mercado, vamos a un cementerio económico, y eso no se recupera tan rápido. Reconstruir la economía requiere tiempo, para destruirla basta un ministro con un excel".



Solá contó que está en plan de movilización política personal y le gustaría mucho ser presidente de la Nación. "Me siento capaz, pero no hay que profundizar la campaña sino lograr la unidad de la oposición, inclusive, más allá del peronismo", aseguró.



En ese sentido, el legislador explicó que "no hay ninguna posibilidad de reconstruir el país si no se reconstruye el trabajo" y consideró que Macri hizo un pésimo diagnóstico. "Creyó que bastaba con no ser peronista, ser rubio y saber inglés. Y que de esa manera se abrirían los mercados y el mundo festejaría la llegada de occidentales al poder", lanzó



Y agregó: "El modelo este que aplica Macri se parece más al de Martínez de Hoz que al de Domingo Cavallo. El de Cavallo tenía respaldo político. Son profundamente ineptos en materia económica".



El diputado Felipe Solá integra el colectivo RED para el Encuentro y Desarrollo (RED x Argentina) y recientemente entregó un documento en Casa Rosada que consta de 35 "Propuestas urgentes para una agenda de gobierno para el corto y el mediano plazo". Entre ellas, se propone un llamado a todas las fuerzas "políticas, sociales, de trabajadores y productivas".