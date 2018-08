La Oficina Anticorrupción pidió a ministerios detalles sobre contratos de obra pública en el kirchnerismo

Tras las múltiples detenciones que se generaron por la aparición de cuadernos que dan cuenta de supuestas coimas que recibieron ex funcionarios, la Oficina Anticorrupción (OA) le pidió a los Ministerios de Transporte, de Energía y del Interior informes sobre los contratos de obra pública firmados durante la gestión kirchnerista.



Así lo confirmó la directora del organismo, Laura Alonso, que detalló que se van a analizar todas las adjudicaciones que tuvieron entre los años 2003 y 2015 las empresas involucradas en el caso.



"Más allá de las causas judiciales, queremos ver mucho más allá para entender el mapa completo y dimensionar la cantidad de dinero público del que estamos hablando, algunas de las cuales podrían haberse transformado en coimas", precisó Alonso en declaraciones a Radio Nacional.



La funcionaria contó que se presentó ante el juez federal Claudio Bonadio, que lleva adelante el caso, para "ofrecerle colaboración" en la investigación.



"Nos acercamos al juzgado para decirles que podemos tener información, y mucha, en nuestros archivos. Por ejemplo, en la Oficina hay copias completas de un montón de los expedientes mencionados", detalló.



En este sentido, señaló que la OA ya le solicitó informes sobre la obra pública a los Ministerios de Transporte, de Energía y del Interior, que dirigen Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Rogelio Frigerio, respectivamente.



"Si a los circuitos energético, vial, transporte, vivienda, juego, aduana, convenios con universidades, Venezuela y algunos más de las coimas y retornos, agregamos el capítulo sindical. Más las líneas provinciales y municipales. Llegamos al PBI robado", explicó a través de su cuenta oficial de Twitter.



Para Alonso, la aparición de los cuadernos hace "crecer el valor histórico de la elección de 2015", ya que "la mayoría de los argentinos quiere vivir en paz y que no le roben".



Por otra parte, la directora de la OA consideró que el dinero originado de la trama de corrupción que se investiga "también era para el enriquecimiento personal" de quienes se beneficiaban y no solo "para las campañas electorales", como "se pretende instalar".



La funcionaria opinó que los detenidos "son personas que tienen mucho poder y mucha información pero eligieron seguir pagando coimas y alimentando una máquina bestial de corrupción y autoritarismo".



"No es excusa, y menos para este tipo de empresas, que hoy dicen 'no podíamos operar'. Desde mi punto de vista, fueron cobardes", agregó.