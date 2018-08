Kicillof: "Esto no es una tormenta, es el programa neoliberal de siempre"

El diputado nacional por el FpV - PJ, Axel Kicillof, participó del lanzamiento de Unidad Ciudadana en Paraná, Entre Ríos, y aseguró que "el programa económico de Mauricio Macri le está haciendo un enorme daño a nuestra gente" y que "no hay herencia, no hay sorpresas: las mismas políticas, tienen siempre las mismas consecuencias".



Desde el club Pedro Echagüe y, luego de la lectura del documento fundacional de la versión paranaense de la fuerza encabezada por Cristina de Kirchner, el legislador tomó la palabra y pidió a la militancia recorrer "casa por casa, barrio por barrio" y advirtió que "la grieta es un invento de ellos para que no nos escuchemos".



"Cómo nos vamos a amedrentar por que alguno nos dé vuelta la cara, tenemos que poder hablar, con total humildad, de la enorme estafa electoral del macrismo", sostuvo.



En esa línea, Kicillof resaltó que la "pesada herencia es un pueblo acostumbrado a laburantes ganando bien, dándose gustos, sin miedo a perder el trabajo, sin temor de llegar a fin de mes" y a continuación explicó "hay que distribuir para crecer. Es la mejor política para el crecimiento. En economía se lo llama keynesianismo, acá en nuestro país, se llama peronismo".



De cara a la elección en 2019, el exministro de Economía aseguró que "la clave es la unidad", aunque resaltó que no serviría si solo se produce "entre dirigentes, 15 días antes para armar una lista".



"La unidad es hoy, en 2018, enfrentando las políticas de Macri. De arriba para abajo, en la calle con la gente. En cada fábrica, en cada barrio, en la Universidad, con los jubilados, con cada laburante que se queda sin trabajo" animó y agregó "¿De qué sirve la unidad en los canales de televisión sino estamos buscando respuestas para la gente?"



En el mismo sentido, Kicillof alentó al numeroso público que participó del lanzamiento: "Ciertos sectores van a querer llevar la discusión para el lado de la antipolítica, buscan desprestigiar la política. El 'son todos iguales' es su negocio. Nosotros tenemos una enorme oportunidad. ¿Mauricio Macri, el hijo de Franco Macri, nos va a decir que somos el pasado? Nosotros somos la historia y somos el futuro"