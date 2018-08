Nuevo round en la pelea de LeBron James y Donald Trump: el presidente atacó y la NBA defendió a su máxima estrella

El último ataque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la estrella de la NBA LeBron James provocó una catarata de reacciones en favor del jugador de Los Ángeles Lakers.



Trump criticó el sábado la entrevista que James concedió al periodista Don Lemon, de la cadena CNN. En su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que el basquetbolista había sido entrevistado "por el hombre más tonto en la televisión, Lemon".



"Hizo ver a LeBron inteligente, lo que no es fácil de hacer. Me gusta Mike", agregó Trump, en una aparente referencia al debate sobre quién, entre James y Michael Jordan, es el mejor jugador de baloncesto de la historia.



Jordan salió en defensa de James. "Yo apoyo a L.J", indicó el legendario jugador que ganó seis anillos de la NBA en la década de los 90 con los Chicago Bulls. "Hace un trabajo grandioso en su comunidad".



A contrario que Jordan, que apenas se manifestaba sobre temas políticos, James participa activamente de los debates sociales de Estados Unidos. El jugador de 33 años abrió recientemente una escuela en su Akron natal, en el estado de Ohio, para 240 niños desfavorecidos.



Siempre que puede, James utiliza su posición para denunciar las injusticias sociales y el racismo. En la entrevista con CNN que criticó Trump, acusó al presidente de utilizar el deporte para dividir a la sociedad y sacar provecho de cara a sus intereses políticos.



"Es lo que he percibido en los últimos meses", expresó el jugador de Los Ángeles Lakers. "Utiliza el deporte para dividirnos y es algo que no puedo soportar", agregó.



El triple campeón de la NBA también se refirió al jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, que inició un movimiento de protesta contra la discriminación, el racismo y la violencia policial arrodillándose cuando sonaba el himno antes de los partidos. Y también se acordó de Stephen Curry, otro crack del baloncesto, que rechazó visitar la Casa Blanca por Trump.



"Yo no puedo sentarme y no decir nada", señaló LeBron James sobre su postura respecto a las ideas de Trump.



El comisionado de la NBA, Adam Silver, también salió en defensa de James. "Es uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA y uno de los deportistas más exitosos", comentó Silver antes de enumerar todos los logros de James fuera del parqué.



Jeanie Buss, presidenta de los Lakers, indicó que su franquicia no puede estar más orgullosa de su estrella. "Es un líder increíblemente inteligente".



Curry instó a James a continuar con su discurso y otros deportistas atacaron en duros términos a Trump. "Hasta ahora he estado callado sobre TODAS la ESTUPIDECES que tuitea este hombre, pero ESTO es un ataque contra la HERMANDAD de la NBA. ¡Qué vergüenza!", escribió en la red social el jugador de los Minnesota Timberwolves Anthony Tolliver.



Incluso la esposa de Trump, Melania, apoyó al básquet en un comunicado difundido por su portavoz. "James está trabajando para hacer cosas buenas en nombre de nuestra próxima generación", escribió Melania, que espera visitar la escuela que abrió el deportista en Ohio.