El titular del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP), Luis Juez, aseguró que el fallecido ex presidente Néstor Kirchner era "el jefe de la banda" presuntamente dedicada a recaudar coimas de la obra pública. Las declaraciones se dan tras el revuelo generado por los cuadernos de chofer Oscar Centeno.



"Se lo dijimos al mismísimo Kirchner, con el que tenía una excelentísima relación ya que acompañábamos al Gobierno porque creíamos que había que construir una Argentina plural. Yo le decía 'sacate a estos tipos de encima, Néstor, son bandidos, son sinvergüenzas, te van a dejar pegado'. Pero el jefe de la banda era él y eso es evidente", sentenció el cordobés.



En declaraciones a La Once Diez, el ex embajador argentino en Ecuador le pidió a los ex intendentes y ex gobernadores de aquellos años que "vayan a contarle a (el juez federal Claudio) Bonadio cómo funcionaba la obra pública en sus ciudades y sus provincias".



"Yo no soy el único intendente que estuvo en el país entre 2003 y 2007. Yo le pido a mis colegas radicales, peronistas, socialistas, comunistas, del partido que sean: anímense y vayan a contarle a Bonadio cómo funcionaba la obra pública en sus ciudades, en sus provincias. Que algún gobernador cuente. Los tipos te digitaban la empresa y el sobreprecio", denunció.