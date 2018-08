El sub 20 fue sorprendido por India y quedó definido su rival de semifinales

Con un equipo alternativo por ya estar clasificada a las semifinales, la selección argentina sub 20 perdió ante India por 2-1 en el último partido del Grupo B del torneo L´Alcúdia.



Este resultado no modificó las posiciones y mantuvo a los dirigidos por Lionel Scaloni en el primer puesto y ya clasificados a la semifina, que será este lunes frente a Uruguay, segundo del Grupo A. En el otro duelo por un lugar en el partido definitorio estarán Venezuela y Rusia.



El duelo frente a India comenzó con un yerro del arquero argentino, Jerónimo Pourtau, que significó la apertura del marcador para el seleccionado asiático, que en el complemento se quedó con un jugador menos y enseguida logró ampliar la diferencia. Pero a falta de nueve minutos para el final, Alan Marinelli descontó y Argentina fue con todo en busca del empate, que no pudo conseguir.



El duelo frente a Uruguay se jugará el lunes a las 18.15.