A dos meses de los Juegos de la Juventud, así están la Villa y Parque Olímpicos

Video editado por Javier Ghersi



En los próximos dos meses, la Ciudad de Buenos Aires vivirá una revolución sin precedentes en su historia. Durante los próximos 60 días, se escuchará una y otra vez una frase recurrente: "Juegos Olímpicos de la Juventud", cuyo epicentro deportivo estará en Soldati, con la Villa de los atletas y el Parque que concentrará el 40 % de las disciplinas.



Durante casi cuatro semanas, los 4012 deportistas inscriptos (por primera vez en la historia divididos en mitades exactas entre hombres y mujeres) junto a su grupo de trabajo vivirán en el complejo construido en Escalada entre las avenidas Fernández de la Cruz y Roca. En más de tres hectáreas de predio, 1159 departamentos distribuidos en diferentes bloques de edificios con 50 unidades cada uno serán el hogar de cerca de siete mil personas, con el mismo reparto de género.



Del otro lado de Roca, en el predio municipal que lleva el mismo nombre, el Parque Olímpico será sede de 13 de los 32 deportes, incluyendo las estrellas de todos los Juegos: atletismo, natación y gimnasia, tanto rítmica como artística.



Ambas serán las áreas principales de los JOJ, aunque por el momento van por caminos separados. Ámbito.com visitó las dos instalaciones, y la villa luce en condiciones cercanas a las ideales. Desde el Comité Organizador afirman que ya podrían recibir competidores. Pero el Parque todavía está entre curvas y contracurvas.



Las últimas tormentas complicaron algunas operaciones y los alrededores de los pabellones y áreas de competencia tienen todavía mucho trabajo por hacer. La promesa es que sólo falta parquizar, concluir la parte pública y montar todas las estructuras temporales (como las tribunas). Pero todo marcha "de acuerdo a los tiempos establecidos". Por dentro, los estadios cubiertos ya tienen aroma olímpico, en especial el Centro Acuático, que está viendo sus retoques finales mientras las piletas elevan su temperatura.



Hay cuatro pabellones, dos canchas de hockey y una pista de atletismo en lo que sueñan que quede como un Centro de Alto Rendimiento en la finalización de los Juegos.



En lo que respecta al área habitacional para los Juegos de la Juventud, los encargados de que el predio funcione aseguran que ya está listo. Fue concluido hace varias semanas y afirman que podrían recibir atletas hoy mismo. "Venimos bien con los tiempos, cumpliendo positivamente el plan establecido", le dijo a este medio María Laura Márquez, directora de la Villa.



Al complejo sólo le faltan las áreas comunes, como las carpas del comedor, estacionamientos y detalles finales para que el 26 de septiembre se haga el lock down de seguridad. El 30 comenzarán a arribar los primeros habitantes de las diferentes delegaciones. Dos días después le darán hospedaje a los deportistas. Los Juegos finalizarán el 18 y todos podrán quedarse hasta el 20 como fecha límite.



Los departamentos de la Villa Olímpica ya están listos para ser habitados. (Foto de Ignacio Petunchi)



Las diferentes locaciones son probadas en forma permanente con noches especiales en las que el equipo técnico se queda a dormir y testea desde las canillas y calefones hasta el consumo de luz, las camas y cuanto detalle exista. "La ventaja de estos Juegos es que la gente que trabaja en ellos los adora", comentó una persona allegada a la organización.



Márquez describió que la exigencia del COI es alta, al punto de tener un manual con reglas y políticas. "Allí están los lineamientos para desarrollar tanto el evento como la villa. También nos basamos en las de otros juegos. Fueron grandes lecciones aprendidas por nosotros, que conjugadas con la cultura local y con nuestra experiencia, fue un combo exitoso. Tenemos comentarios positivos".



Montado al margen del Mary Terán de Weiss (que lleva cinco años de obra de techado pero no será utilizado), el sector principal de competencia consta de dos pabellones grandes, uno para natación y saltos ornamentales y otro para gimnasia. Otros cuatro más chicos albergarán deportes de combate, levantamiento de pesas y esgrima. Afuera, atletismo y hockey. Repartido quedará el pentatlón y el cross country.



Con el correr de los días llegarán los diferentes materiales especiales necesarios para las diferentes pruebas. Una vez concluida la gran cita, el lugar quedará como un centro de alto rendimiento tanto para competencias como para entrenamiento. De acuerdo a lo que el CEO del Comité Organizador le comentó a este medio, ese es el motivo por el cual no se montarán estructuras permanentes, a fin que los atletas puedan usar el lugar como ateneo de prácticas.



En el interior del predio convivirán también actividades deportivas, artísticas y comerciales para disfrutar durante las jornadas. ¿Qué deparará el futuro? No hay confirmaciones oficiales, pero la versión más firme da cuenta del traslado del Cenard de Núñez a Soldati. Desde la organización se aventura esta posibilidad, pero siempre dentro de los límites de la especulación.



El Parque Olímpico le falta el parquizado. (Foto de Ignacio Petunchi)



Para el resto de las disciplinas se emplearán escenarios ya construidos (como el Buenos Aires Lawn Tennis o el Hurlingham Club) y estructuras temporales (por ejemplo, las pruebas urbanas en Puerto Madero o los eventos de Tecnópolis).



Entre obras, maquillajes y puesta a punto, el área metropolitana empieza a desplegar su sueño olímpico por primera vez. En todo Juego queda un legado, ya sea turístico, deportivo o urbano. Pero aún es pronto para determinar cuál será el verdadero futuro, si existirán elefantes blancos o no, de estas instalaciones. Por lo pronto, el primer paso es cumplir con los requisitos y concluir la etapa de construcción.