Expareja de Centeno afirmó que al chofer "le tiraban migajas" de fondos provenientes de coimas

Hilda Horovitz, la ex pareja de Oscar Centeno, sostuvo al chofer "le tiraban migajas" de fondos provenientes de coimas, "lo que generaba su enojo".



"No puede ser que un chofer haya hecho la casa que hizo, que haya podido comprar un terreno en Zárate o una casa en Salta", dijo además Horovitz.



En declaraciones a Canal 13, la mujer afirmó que Centeno "tenía los cuadernos, y se los dijo en varias oportunidades, para garantizarse que iba a seguir trabajando".



"Él fue anotando por eso. Tenía miedo de perder sus negocios.

También tenía una remisería paralela frente al Ministerio a mi nombre. El Ministerio le contrataba los remises. Tenía un negocio armado. El tema era qué pasaba con su negocio si todo se caía. Él pensó todo el tiempo que esto podía pasar y cada vez que escribió lo hizo pensando en todo eso", señaló.



También indicó que "Centeno varias veces vio a Cristina de lejos yendo a llevarle cosas y describía a la mujer cómo estaba vestida cada vez que él la vio, pero Centeno tenía una relación más cotidiana con Néstor, me imagino por una cuestión de carácter, y jugó al fútbol con él".



Aseguró también que el exfuncionario Roberto Baratta "era su jefe, pero estaban integrados, era una especie de compinche".



"Yo esto lo escribo por si el día de mañana se va Cristina y Roberto no me ubica en otro lugar, yo muestro esto", señaló la mujer que le habría dicho Centeno.