"Macri ayuda más a Boca de lo que Menem ayudaba a River"

No pasa ni una semana para que un referente de River habla de las supuestas ayudas que recibe Boca desde diferentes extractos del poder. En las últimas horas el que salió a hablar fue Norberto Alonso, ídolo del "Millonario", que acusó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, de incidir para darle una mano a su clásico rival.



"Macri ayuda más a Boca, de lo que (Carlos) Menem ayudaba a River. Nosotros no tenemos la billetera que tiene Boca, a ellos les entra plata por todos lados", aseguró Alonso en diálogo con radio Mitre.



Por otro lado, Alonso manifestó que River tiene más simpatizantes que Boca: "Les llevamos 18 millones de hinchas y llenamos las canchas en todos lados. ¿Parejos con Boca? ¿Mitad más uno? Déjate de joder, no me vengan con eso...".



Finalmente, Alonso le dejó un palito a la dirigencia que comanda Rodolfo D'Onofrio: "La camiseta sin sponsor no me gusta".