Primer round en el Senado para Cristina en la causa por coimas

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá este martes pata analizar el pedido de allanamiento del juez federal Claudio Bonadio al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa que la investiga por presunto pago de coimas en la obra pública durante su gobierno.



Así lo ratificó Dalmacio Mera, el presidente de la Comisión, quien confirmó que recibió el oficio de Bonadio pidiendo realizar un allanamiento los domicilios y el despacho de la senadora Kirchner.



Luego de que el magistrado enviara el último jueves un oficio a la Cámara alta, el oficialismo buscó avanzar con celeridad en ese trámite, pero se topó con la resistencia del Bloque Justicialista.



Respondiendo a un pedido de la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, el interbloque de Cambiemos quiso convocar a una sesión especial para el lunes o el martes con el fin de tratar la solicitud del juez.



Así lo dejaron trascender durante todo el viernes diversas fuentes de la bancada oficialista e incluso la senadora riojana Inés Brizuela y Doria se animó a anunciar en las redes sociales que lo tratarían el martes, pero con el correr de las horas esa posibilidad fue perdiendo fuerza.



El jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, cuyos votos son clave para cualquier procedimiento de este tipo, le informó al oficialismo que quería discutir el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales, antes de llevarlo al recinto, según confirmaron en esa bancada a la agencia NA.



De acuerdo a la Ley de Fueros (25.320), la Justicia no puede realizar un allanamiento al domicilio o las oficinas de un legislador nacional sin contar primero con la autorización de la Cámara respectiva.



Bonadio además volvió a pedir el desafuero de la senadora nacional en el marco de la causa de los cuadernos con detalles de coimas en la obra pública durante su Presidencia.



El juez federal envió al Senado una nota para solicitar que se informe si "registra trámite parlamentario" el pedido de desafuero que había hecho el año pasado en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.



Aquel pedido de desafuero, enviado en diciembre de 2017, no prosperó, en primer lugar, por la negativa del Bloque Justicialista bajo los fundamentos expresados por Pichetto, y en segundo término porque perdió peso luego de que todos los detenidos en el marco de esa causa quedaran en libertad.



Frente a la posibilidad de una nueva solicitud para quitarle los fueros de senadora a Cristina de Kirchner, con lo cual podría ser detenida, el jefe del bloque de del Frente para la Victoria- PJ, Marcelo Fuentes, consideró que la Cámara alta no lo habilitará.