En una rueda en la que el BCRA recortará subasta, el dólar opera estable a $ 28,02

El dólar abre la semana estable a $ 28,02 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Sucede en una rueda en la que el Tesoro comenzará a aplicar la reducción de u$s 50 millones de las subastas diarias que realiza el Banco Central con los dólares provenientes del acuerdo Stand By con el FMI para estabilizar la demanda.



Se trata de un desafío para el gobierno de Mauricio Macri que pretende demostrar que se ha alcanzado la estabilidad cambiaria.



La divisa, en tanto, viene de ceder 17 centavos el último viernes, cuando alcanzó su menor valor en casi tres semanas, presionada por una nueva suba de las tasas en pesos.



Es que en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC - referencia de la cotización minorista -, la divisa retrocedió 16 centavos en la última rueda de la semana pasada a $ 27,29, arrinconado por la tasa corta de la Lebac, que volvió a superar el 49% anual en el mercado secundario.



La oferta de divisas producto de las altas tasas fue acompañada por la subasta diaria de dólares: el BCRA adjudicó u$s 75 millones, con un precio promedio $ 27,3221, siendo el mínimo valor adjudicado de $ 27,3120. Recordemos que a partir de hoy, el monto a licitar bajará a u$s 50 millones, tal como anunció Hacienda el último miércoles.



En el mercado de futuros del dólar del ROFEX, se operaron u$s 488 millones, con el 50% del volumen concentrado para el fin de agosto, quedando negociado sobre el final a $ 28,06 con una tasa del 36,78%. Los plazos más cortos bajaron en promedio 28 centavos.



En la plaza informal, a su vez, el blue bajó cinco centavos a $ 28,35 (en la semana perdió 35 centavos), según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" restó 13 centavos a $ 27,43.



Por último, las reservas del Banco Central subieron u$s 56 millones hasta los u$s 57.797 millones.