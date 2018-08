Hablaron los empresarios: de los aportes de campañas hasta órdenes desde España

La investigación por el supuesto pago de coimas durante el kirchnerismo continuó este lunes con la declaración de empresarios involucrados en la trama, algunos de ellos están detenidos y se acogieron a la figura de "arrepentido".



A primera hora de la jornada el empresario Ángelo Calcaterra dio la sorpresa y pasó por los tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez Claudio Bonadio. En su testimonio como "arrepentido", el primo del Presidente confirmó los pagos aunque dijo que fueron "para la campaña". En ese contexto, Calcaterra comentó que fue "apretado" por funcionarios del kirchnerismo para que aportara dinero para las campañas electorales de 2013 y de 2015.



"Yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía", dijo Calcaterra en su declaración ante Bonadio, a la par que habló de extorsión por parte de funcionarios para hacer los aportes a la campaña electoral.



Con Mauricio Macri en la política, Calcaterra quedó como dueño de la empresa IECSA, que pertenecía al holding familiar hasta que fue vendida en marzo de 2017 a Marcelo Mindlin. Al frente de las operaciones se encontraba Javier Sánchez Caballero, actualmente detenido acusado de haber pagado coimas a exfuncionarios nacionales.



Tanto Sánchez Caballero como Calcaterra figuran como "arrepentidos" y ya son cuatro los que se acogen a ese régimen. Los otros dos son Oscar Centeno, el exchofer cuyas anotaciones en ocho cuadernos destaparon la trama de pago de sobornos y Juan Carlos de Goycoechea, extitular de la firma Isolux.



Respecto a este último, Juan Araoz de Lamadrid aseguró que su defendido ya aportó lo que puede aportar, básicamente que lo pagos correspondían a pretensiones que llegaban del ex funcionario Roberto Baratta para aportes de campaña.



"Si no correspondían a estos reclamos no le liberaban los pagos de las obras con todos los problemas que les traían para las obras. Las sumas nunca superaron los 300 mil dólares", indicó. "No hay exactitud respecto a la cantidad de pagos. El cuaderno tiene errores de días y de montos, aunque el lugar si es el que describe", agregó.



Araoz de Lamadrid explicó que su defendido era directivo de una empresa multinacional y lo que hizo fue transmitir a la empresa la exigencia para que desde España le indicaran dónde tenía que buscar el dinero y entregarlo. "No eran siempre los mismos montos, pero siempre se relacionaban a un espacio de campaña. Era una extorsión que hacían los funcionarios", expresó.



En ese contexto, se conoció que este último fue aportante a la campaña de Cambiemos. Asimismo cabe recordar que Isolux le vendió a Sideco -del grupo Macri- seis parques eólicos licitados por el actual Gobierno.